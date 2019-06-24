Eşini 88 yerinden bıçaklayarak canice öldürmüştü... Karar verildi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEşini 88 yerinden bıçaklayarak canice öldürmüştü... Karar verildi!
GeriGündem Eşini 88 yerinden bıçaklayarak canice öldürmüştü... Karar verildi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
24.06.2019 - 21:57, Son Güncelleme:

Eşini 88 yerinden bıçaklayarak canice öldürmüştü... Karar verildi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eşini 88 yerinden bıçaklayarak canice öldürmüştü... Karar verildi!

Edirne'de, eşini bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Haziran 2018'de tartıştığı eşi Melek Sakarbalkanıgeçen'i 88 yerinden bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Erkan Sakarbalkanıgeçen, avukatı ve maktül kadının ailesinin avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vekili katıldı.

Savcı, önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünü yinelediğini belirterek, sanığın, "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

İddia makamı ayrıca cezada "haksız tahrik" hükümleri uygulanarak sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapse mahkum edilmesini ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Erkan Sakarbalkanıgeçen, savunmasında, olay öncesinde eşine "zina yaptığı" gerekçesiyle boşanma davası açtığını ileri sürerek, "Gerekli mercilere başvurdum. Kaçtım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Allah kimsenin başına vermesin." diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkili hakkında meşru müdafaayı düzenleyen TCK'nin 25. maddesi ve meşru müdafaada sınırın aşılması hükümlerini düzenleyen TCK 27/2 maddesinin uygulanması gerektiğini savundu.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan açılan davada eylemin, "eşe karşı kasten öldürme" suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Buna göre sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme, "haksız tahrik indirim" ve "takdiri indirim" uygulayarak cezayı 15 yıl 10 aya düşürdü, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Türkiye onun için seferber olmuştu... Öykü Arin'in doktorlarından sevindiren açıklama geldi
Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret sonrası açıklama
Meteoroloji'den uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun…
Tunceli'de PKK'ya büyük darbe! Biri turuncu 3'ü gri listede...