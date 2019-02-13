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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
13.02.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Eşini 27 yerinde bıçaklayan zanlıdan şoke eden sözler! ''Rüya gördükten sonra...''

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Eşini 27 yerinde bıçaklayan zanlıdan şoke eden sözler! ''Rüya gördükten sonra...''

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Belma Yavuz'u (28), 27 bıçak darbesiyle öldüren Emrah Yavuz'un (30) yargılanması sürüyor. Sanık Yavuz, rüyasında gördüğü çocuklarını merak ederek eşinin evine gittiğini, kapı açılmayınca da balkondan içeri girdiğini öne sürerek, "Eşim mutfak tezgahından bıçağı alıp, savurmaya başladı. Ben bıçağı elinden almaya çalıştım. Beraber yere düştük. Yere düştüktün sonra bir şey hatırlamıyorum. Eşimi çok seviyordum. Ne yaptıysam onun için yaptım" dedi.

Olay, 7 Ağustos 2018 tarihinde Yenişehir'in 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Yavuz, Bursa'dan gelerek, 5 aydır ayrı yaşadığı eşi Belma Yavuz'un yanında kalan çocuklarını görmek istedi. Bu sırada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Emrah Yavuz, eşine ekmek bıçağıyla saldırdı. Emrah Yavuz, eşini 27 bıçak darbesiyle öldürüp kaçtı. Polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan Emrah Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu sanık Emrah Yavuz'un, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık, "2010 yılında evlendik, 2 çocuğumuz oldu. Evliliğimizde sorunlar vardı. 2018 yılı başında karakolluk olduk, eşim babasının evine döndü. 

20 gün sonra barıştık, eşim evimize geri döndü. Bir ay sonra yine olay oldu, bana uzaklaştırma kararı verildi. Sonrasında ev tuttuk ama beni eve almamaya başladı.

Olaydan bir gün önce eve tekrar gittim. Kapıyı açmadı. Telefonla aradım, açmadı. Eşim balkona çıkıp 'Git buradan' dedi. O sırada çocuklarımın bağrışma seslerini duydum.

Onlara bir şey olduğunu düşündüm. Balkon yüksek değildi, içeri girdim. Eşim beni görünce donup kaldı. Eşim mutfak tezgahından bıçağı alıp, savurmaya başladı.

Kolumdan yaralandım. Ben o heyecanla bıçağı elinden almaya çalıştım. Beraber yere düştük. Yere düştüktün sonra bir şey hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde eşimin göğsüne saplanmış bıçağı gördüm.

Üzerimde telefon olmadığı için ambulansı arayamadım. Eşimi çok seviyordum. Ne yaptıysam onun için yaptım" dedi.

'ÇOCUĞU KANLAR İÇİNDEYDİ'

Duruşmada dinlenen tanık Emine K. ise "Olay günü çiftin çocuklarından biri kapımızı çalıp içeri girdi. Çocuğun elleri ve yüzü kan içindeydi. Çocuk bana 'Teyze yardım et, babam annemi bıçaklıyor' dedi. Eşime haber verdim, o da polise ve sağlık ekibine haber verdi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, savunma ve ifadelerin ardından duruşmayı nisan ayına erteledi.

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