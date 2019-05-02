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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tayfur KARA/DHA
02.05.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya müebbet hapis istemi

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Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya müebbet hapis istemi

SAMSUN'da kendisine boşanma davası açan eşi Merve Şahin'i (25), konuşmak için otomobille götürdüğü hastane otoparkında 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Enis Adem Şahin (31) için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'kasten ve tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Olay, geçen yıl 2 Aralık'ta, Kadıköy Mahallesi'ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Tekirdağ'da oturan Enis Adem Şahin ile boşanma aşamasında olduğu için Samsun'a yerleştiği öne sürülen eşi Merve Şahin arasında, otoparkta tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Enis Adem Şahin, üzerinde taşıdığı bıçağı eşine art arda sapladı. Bir çocuk annesi Merve Şahin, kanlar içinde yerde kaldı. Genç kadın, sağlık görevlilerince otoparktan acil servise götürürken yaşamını yitirdi. Enis Adem Şahin ise olay yerinden sırt çantasıyla kaçarken, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Enis Adem Şahin, emniyete götürülürken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürerek "Pişmanım" dedi. Şahin daha sonra çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

'GÖZÜM DÖNDÜ BÖYLE OLDU'

Tutuklu sanık Enis Adem Şahin hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'kasten ve tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılanmasına devam edilen tutuklu sanık, ikinci duruşmasındaki savunmasında, yaşananları anlattı. Olay yeri olan hastane otoparkına, eşinin tarifiyle gittiğini öne süren Enis Adem Şahin, "Kardeşlerimle birlikte babamın mezarına gitmiştik. Döndüğümüzde eşimi başka bir erkekle yakaladım. Bu şekilde boşanma süreci başladı. Eşim benimle konuşmak istediğini söyleyerek otomobili Amisos Tepesi'ne sürmemi istedi. Bu sırada adını şu an öğrendiğim hastane otoparkına götürdü. Başka biriyle görüştüğünü ve beni aldattığını söyledi. Bana, 'sen erkek misin', 'adam mısın' gibi sözler söyledi. Hatta bu sırada elindeki telefonda WhatsApp'tan konuştuğu erkekler görünüyordu. Gözüm döndü ve böyle oldu" dedi. 

BOŞANMA DAVASINI ÖLEN KADIN AÇMIŞ

Öte yandan yapılan inceleme sonucu, tutuklu sanık Enis Adem Şahin'in savcılık sorgusunda kendisince açıldığını öne sürdüğü boşanma davasının, saldırıda ölen Merve Şahin tarafından açıldığı tespit edildi. Mahkemede, boşanma davası hakkında verdiği yanlış ifadesi hatırlatılan sanık, "Avukatıma söylemiştim, demek onlar biraz daha erken davranıp boşanma davasını açmış" ifadesinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Enis Adem Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 12 Eylül'e erteledi.

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