Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığın ifadesi şoke etti

Boşanma ve para meselesi yüzünden yolda tartıştıkları ve o esnada elindeki poşette bulunan meyve bıçakları ile eşi Sedef Vatansever’i 19 kez sırtından bıçakladığı ve ardından vücudunun farklı yerlerine bıçaklar saplayarak öldüresiye dövdüğü iddiasıyla Tuncer Vatansever hakkında "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tuncer Vatansever avukatıyla katılırken müşteki Sedef Vatansever de salonda hazır bulundu.

"ÖNCE AFFEDİP SONRA BIÇAKLAYARAK DARP ETTİ"

Eşiyle 5 ay ayrı kaldığı sürede eşinin Bursa’ya taşınıp iş yaptığı insanlar tarafından dolandırıldığını anlatan Tuncer Vatansever, "Eşim Bursa’da 4 bin-5 bin TL kadar parayı dolandırıcılara kaptırdı. Bu dolandırıcılardan bir tanesi ile eşim birliktelik yaşamış. Parası bitince beni arayarak, ‘her şeyimi kaybettim yaptıklarımdan pişmanım, beni affet‘ deyince ben de ailem yıkılmasın diye affettim" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIN İÇİNDE KÜÇÜK DÜŞÜRÜLÜNCE KENDİMİ KAYBETTİM"

Para meselesi yüzünden tartışmaya başladıklarını anlatan Vatansever, "Evimin üstüne konulan ipotek parasını ne zaman ödeneceğini eşime sorduğumda Sedef, ‘borcumu ister öderim ister ödemem senden ayrılacağım’ deyip insanların içinde bana hakaretler edip yüzüme tükürdü. İnsanların içinde küçük düşürülünce kendimi kaybettim. Ayrıca 3 gün önce tuttuğumuz evde mutfak eşyaları olmadığı için annemden 3 tane kaşık 3 tane çatal 3 tane meyve bıçağı 3 tane toz bezi almıştık o an poşetteki meyve bıçaklarını çıkarıp Sedef’i vurdum. Poşette elime bıçaklar geldi çatal veya kaşık gelmiş olsaydı onlarla da vururdum çünkü kendimi kaybetmiştim. Muhtemelen cinnet geçirdim. Dayanamadım bu eylemi yapmak zorunda kaldım. Müştekiye bıçakları vurduktan sonra insanların beni linç etmesinden korkarak olay yerinden kaçtım. 15-20 dakika sonra aklım başıma geldi. 155’i aradım eşimi bıçakladığımı tramvay durağında olduğunu söyleyip çok acil bir ambulans göndermelerini istedim. Polise teslim oldum" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIN İÇERİSİNDE MOR GÖZLE, KIRIK KOLLA ÇOK DEFA GEZMEK ZORUNDA KALDIM"

17 yaşında Tuncer tarafından kaçırılıp, 18 yaşında ise zorla anne olduğu için kendisinden boşanamadığını ve sürekli eşi tarafından dövüldüğünü ileri süren Sedef Vatansever ise, "İnsanların içerisinde mor gözle, kırık kolla çok defa gezmek zorunda kaldım. Kızım da çok defa babasından şiddet görmüştür. İşe başladım, sanık ile anlaşmalı boşanmak için sanığa para teklif ederek boşanmak istedim, sanık kabul etti. Evliliğimiz boyunca sanık hiçbir şekilde çalışmamıştır. Etraftan para bulmam için sürekli baskı yapmış ve bu baskı üzerine etraftan para bulmuşumdur" dedi.

"İLK DARBEYİ YÜZÜME VURDU BIÇAK YÜZÜMDE KIRILDI"

Daha sonra ailesi tarafından kendisine verilen daireleri satıp Bursa’ya yerleştiğini anlatan Sedef Vatansever, "Sanık aileme de bıçakla saldırılarda bulunmuştur. Sanık sürekli benden para isteyip boşanmayı ertelemiştir. Halen boşanma davamız devam ediyor. Ailesi ile birlikte çocuğumu kaçırmışlardır. Ben olayın olduğu gün Bursa’dan çocuğumu görmek için annesinin evine gitmiştim. Evde beni tehdit etmeye başlayınca ben evden önden çıktım ve otobüse bindim kendisi de benimle birlikte geldi. Kaçmaya çalıştığım için kolumdan sıkarak bir durak öncesinden inmemi istedi, ben de inmek zorunda kaldım. Koşarak kaçarım diye düşünmüştüm kaçmak isterken poşetin içinde bulunan bıçakları çıkarıp ilk darbeyi yüzüme vurdu ve bıçak yüzümde kırıldı. İkinci bıçak alnımdan saçlı derime doğru saplandı ve kafamda kırıldı, bu arada bana sürekli, ‘seni öldüreceğim’ diyerek bağırıyordu. Ayakta duramaz hale geldim çok kan akıyordu kendimi yere attım. Yerde ise üzerime çıktı sırtımdan 19 kez bıçakladı. İki bıçak da böbreğimde kırıldı ve kaldı. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 yıldan beri resmi nikahla evli ve bir kız çocuğu bulunan Tuncer Vatansever’in sürekli alkol kullanması sebebiyle müşteki eşi ile birçok kez tartışmalar yaşadığı 2017 yılında 5 ay kadar ayrı kaldıkları müştekinin ise bu süre içerisinde bazı zamanlar Bahçeşehir’de ablasının yanında kaldığı ve şüpheli eşinden şiddet gördüğünden şikayette bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, olaydan iki hafta önce şüphelinin eşinin Zetinburnu’nda ortak yaşadıkları evine gittiği, tartıştığı eşine yumruk attığı, suç tarihinde ise sürekli alkol kullanması nedeniyle birçok kez tartışmalar yaşadığı ileri sürüldü.

Müştekinin iş çıkışı hastalandığı için şüphelinin annesine bıraktığı çocuğunu Arnavutköy ilçesine görmeye gittiği, dönüşte de tramvay yolu ile Topkapı’ya geldiği ve Cevizlibağ’da yaya olarak yalnız başına yürüdüğü sırada arkasından gelen şüphelinin ‘seni öldüreceğim’ diyerek müştekiye saldırdığı ve üzerinde taşıdığı bıçakla hayati tehlike geçirecek şekilde bıçak darbesiyle yaraladığı, kırılan bıçak uçlarının müştekinin vücudundan çıkarıldığı, olay sonrasında şüphelinin olay yerinden kaçtığı ve çevredekilerin yardımıyla müştekinin hastaneye götürüldüğü ve ameliyata alındığı, tedaviye cevap vermesi sebebiyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı aktarıldı.