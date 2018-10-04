Eşine tuz ruhu atan adama 1.5 yıl hapis
İstanbul Sarıyer’de 12 Mayıs 2017 tarihinde boşanma davaları devam ederken, eşi Çiler Üren’in (24) başına ve sırtına hidroklorik asit (tuz ruhu) döküp, silahın kabzası ile vuran Memiş Üren (28) “eşe karşı kasten basit yaralama” suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
SİLAH KURUSIKIYMIŞ
İstanbul 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dünkü duruşmada, “kasten öldürmeye teşebbüs etmek”, “silahla tehdit” ve “tehdit” suçlarından 12 yıldan 23.5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Memiş Üren şunları söyledi: “Öldürme kastım yoktur. Boşanma davasını açan benim. Öfkeyle elimdeki çamaşır suyu dolu olan şişeyi attım. Silah kurusıkıdır. Pişmanım.”
İYİ HAL İNDİRİMİ
Mahkeme heyeti, Memiş Üren’i “Eşe karşı kasten basit yaralama” suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylemin silahtan sayılan hidroklorik asit ve silah kabzasıyla vurmak suretiyle resmi nikâhlı eşe karşı işlenmiş olması gerekçesi ile yarı oranında arttırarak Memiş Üren’e 1.5 yıl hapis cezası verdi. Üren’in cezasına iyi hal indirimi yapmayarak para cezasına da çevirmedi. Memiş Üren, “tehdit” ve “silahla tehdit” suçlarından da beraat etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle