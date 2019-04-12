Eşine kızıp evini yaktı
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşinin çocukları da alıp evi terk etmesine sinirlenen E.Ç. (42) oturdukları daireyi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, dün gece, Kazım Karabekir Mahallesi Şenlik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç., gece eşi ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Eşinin 2 çocuğunu alarak evden gitmesine sinirlenen E.Ç., yaşadığı daireyi ateşe vererek evden ayrıldı. Evden yükselen dumanları fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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