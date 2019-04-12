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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)
12.04.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Eşine dehşeti yaşattı, sonrası ilginç

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GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, bir kadın hareket halindeki otomobilin kapısını açarak aşağı atladı. Kocası olduğu tahmin edilen sürücü, kadını önce tokatlayarak sonra da bagajdan çıkardığı demir çubuk ile dövdü. Çevredekiler araya girerek şiddete engel olduktan sonra kadın yeniden otomobile binerek yoluna devam etti. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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  • Eşine dehşeti yaşattı, sonrası ilginç
  • Eşine dehşeti yaşattı, sonrası ilginç
  • Eşine dehşeti yaşattı, sonrası ilginç
  • Eşine dehşeti yaşattı, sonrası ilginç
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Saha Mahallesi'nde gerçekleşen ve bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, hareket halinde olan bir otomobilin arka kapısını açan bir kadın kendisini aşağı attı.

Bunun üzerine aracı durduran sürücü, eşi olduğu tahmin edilen kadının arkasından gitti. Kadın ile bir süre konuşan kişi, ardından öfkelenerek vurmaya başladı.

Bu sırada araçtan inen başka bir kadın çifte engel olmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Aracına yönelen erkek sürücü bagajdan aldığı demir çubukla kadına vurmaya başladı.

Yoldan geçenlerin araya girmesiyle sonlandırılan olayın ardından kadın ve erkek yeniden otomobile binerek yollarına devam etti.

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