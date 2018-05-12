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    Eşine 'Bu çocuk benden değil' dedi, tazminata mahkum oldu

    İHA/BURSA
    12.05.2018 - 13:16 | Son Güncelleme:

    FİZİKSEL şiddet uyguladığı eşine “Bu çocuk benden değil” diyen koca, tazminata mahkum oldu. Yargıtay'ın emsal nitelikteki kararıyla eşine ağır ithamda bulunanlar tazminat ödeyecek.

    Geçimsizlik yaşayan çift, aile mahkemesine müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Kadın duruşmada verdiği ifadesinde, kocasının çocuğuna hitaben, “Senin benden olmadığını düşünüyorum, senin yerinde olsam DNA testi yaptırırdım” demek suretiyle kendisine yönelik ağır ithamlarda bulunduğunu öne sürdü.

    Erkek ise, eşinin güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunu iddia etti. Her iki tarafı da eşit kusurlu kabul eden mahkeme, çifti boşadı. Kararı iki taraf da temyiz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine ağır ithamlarda bulunan kocayı haksız buldu.

    Yüksek mahkeme kararında, “Tüm dosya kapsamı ve toplanan delillerden; erkeğin, eşine fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Birden fazla kez ölümle tehdit ettiği ve ortak çocuğa 'Senin benden olmadığını düşünüyorum, senin yerinde olsam DNA testi yaptırırdım' demek suretiyle eşine ağır ithamda bulunduğu; kadının ise güven sarsıcı davranışta bulunduğu ve eşine küfür ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, boşanmaya neden olan olaylarda erkeğin, kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. O halde, mahkemece tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir. Kadının tedbir ve yoksulluk nafakası talepleri bulunduğu halde; bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi de usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

    Etiketler: gündem
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