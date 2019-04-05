Eşine attığı mesajları görünce... İstanbul Boğazı'nda dehşet
İstanbul Boğazı’nda tekne turu sırasında arkadaşını başından vurarak öldüren Selçuk N.’nin, arkadaşının telefonunda eşine attığı mesajları görünce cinayeti işlediği ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul Boğazı'nda tekne turu yaptığı arkadaşı Yusuf Dörtlemez'i silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Selçuk N. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianameye göre, 2018 Eylül ayında meydana gelen olay şöyle gelişti. Üsküdar'da oto galerisi işleten Selçuk N., arkadaşı Yusuf Dörtlemez'in Gayrettepe'deki işyerine gitti. İkili sabaha kadar birlikte oturup alkol aldı. Sabah olunca boğazda tekne gezintisi yapmaya karar veren iki arkadaş, beraberindeki 3 kişi ile birlikte Bebek sahilinden denize açıldı.
BAŞINDAN VURDU
Teknenin kamarasında alkol ve uyuşturucu kulladığı belirtilen ikiliden Selçuk N.'nin bir ara Dörtlemez'in telefonuna baktı. Selçuk N. eşi ile Dörtlemez arasındaki mesajları gördü. Eşine karşı çirkin bir ifade yazdığını görünce sinirlenen Selçuk N. yanlarında bulunan arkadaşlarına da gösterdi. Arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Selçuk N., taşıdığı ruhsatsız silahla Dörtlemez'i başına bir el ateş ederek öldürdü.
BAKIŞLARI RAHATSIZ ETTİ
İddianamede, olayda kullanılan silah ile maktul Dörtlemez'e ait cep telefonunun katil zanlısı Selçuk N.'nin talimatıyla Erkan G. tarafından denize atıldığı belirtildi. Şüphelilerin Bebek sahilinde teknede yakalandığı cesedin de teknede bulunduğu belirtildi. Katil zanlısı Selçuk N.'nin eşi H.N.'nin ifadesinde, Yusuf Dörtlemez ile en fazla 2 kez görüştüklerini, bunlarda da eşine ulaşamayınca maktulü aradığını, bir keresinde de maktulün kendisine mesaj atıp kızına alacağı hediye konusunda kendisinin görüşünü sorduğunu ileri sürdü. Ayrıca Şile'deki yazlıklarında misafir olarak kalan Dörtlemez'in alkol aldıktan sonraki kendisine bakışlarından rahatsızlık duyduğunu kaydetti. İddianamede, ikilinin 2018 Temmuz- Ağustos aylarında görüşme yaptıkları ve tanığın ifadesiyle telefon görüşme sürelerinin uyumlu olmadığı belirtildi.
AĞIR CEZA'DA YARGILANACAK
Şüpheli Selçuk N. hakkında 'Kasten Öldürme', 'Suç Delillerini Yok Etme', 'Gizleme veya Değiştirmeye Azmettirme', 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçları kapsamında hapis cezası talep edildi. Bir diğer şüpheli Erkan G.'nin ise 'Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme' suçundan cezalandırılması istenildi. Şüpheliler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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