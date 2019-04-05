Eşine attığı mesajları görünce... İstanbul Boğazı'nda dehşet

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEşine attığı mesajları görünce... İstanbul Boğazı'nda dehşet
GeriGündem Eşine attığı mesajları görünce... İstanbul Boğazı'nda dehşet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
05.04.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Eşine attığı mesajları görünce... İstanbul Boğazı'nda dehşet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eşine attığı mesajları görünce... İstanbul Boğazı'nda dehşet

İstanbul Boğazı’nda tekne turu sırasında arkadaşını başından vurarak öldüren Selçuk N.’nin, arkadaşının telefonunda eşine attığı mesajları görünce cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul Boğazı'nda tekne turu yaptığı arkadaşı Yusuf Dörtlemez'i silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Selçuk N. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianameye göre, 2018 Eylül ayında meydana gelen olay şöyle gelişti. Üsküdar'da oto galerisi işleten Selçuk N., arkadaşı Yusuf Dörtlemez'in Gayrettepe'deki işyerine gitti. İkili sabaha kadar birlikte oturup alkol aldı. Sabah olunca boğazda tekne gezintisi yapmaya karar veren iki arkadaş, beraberindeki 3 kişi ile birlikte Bebek sahilinden denize açıldı.

BAŞINDAN VURDU

Teknenin kamarasında alkol ve uyuşturucu kulladığı belirtilen ikiliden Selçuk N.'nin bir ara Dörtlemez'in telefonuna baktı. Selçuk N. eşi ile Dörtlemez arasındaki mesajları gördü. Eşine karşı çirkin bir ifade yazdığını görünce sinirlenen Selçuk N. yanlarında bulunan arkadaşlarına da gösterdi. Arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Selçuk N., taşıdığı ruhsatsız silahla Dörtlemez'i başına bir el ateş ederek öldürdü.

BAKIŞLARI RAHATSIZ ETTİ

İddianamede, olayda kullanılan silah ile maktul Dörtlemez'e ait cep telefonunun katil zanlısı Selçuk N.'nin talimatıyla Erkan G. tarafından denize atıldığı belirtildi. Şüphelilerin Bebek sahilinde teknede yakalandığı cesedin de teknede bulunduğu belirtildi. Katil zanlısı Selçuk N.'nin eşi H.N.'nin ifadesinde, Yusuf Dörtlemez ile en fazla 2 kez görüştüklerini, bunlarda da eşine ulaşamayınca maktulü aradığını, bir keresinde de maktulün kendisine mesaj atıp kızına alacağı hediye konusunda kendisinin görüşünü sorduğunu ileri sürdü. Ayrıca Şile'deki yazlıklarında misafir olarak kalan Dörtlemez'in alkol aldıktan sonraki kendisine bakışlarından rahatsızlık duyduğunu kaydetti. İddianamede, ikilinin 2018 Temmuz- Ağustos aylarında görüşme yaptıkları ve tanığın ifadesiyle telefon görüşme sürelerinin uyumlu olmadığı belirtildi.

AĞIR CEZA'DA YARGILANACAK

Şüpheli Selçuk N. hakkında 'Kasten Öldürme', 'Suç Delillerini Yok Etme', 'Gizleme veya Değiştirmeye Azmettirme', 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçları kapsamında hapis cezası talep edildi. Bir diğer şüpheli Erkan G.'nin ise 'Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme' suçundan cezalandırılması istenildi. Şüpheliler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Sürekli olağanüstü bir şey varmış gibi açıklama yapmak sağlıklı bir yaklaşım değil'

Maltepe ve Beyoğlu oylarıyla ilgili yeni karar

İstanbul'da 15 ilçede geçersiz sayılan tüm oylar tekrar sayılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret