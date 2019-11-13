Eşinden doku örnekleri alındı

Polis Le Mesurier’i son gören kişi olan eşi Emma Winberg’in ifadesine başvurdu. Tırnaklarının arasından doku örnekleri de alınan Emma Winberg polise verdiği ifadede o geceyi ve öncesini şöyle anlattı:

‘İNTİHARI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ’

“2-3 gün önce Adalar’daki evde aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi aldı. Sağlık kuruluşuna yakın olmak için bu adrese geldik. Akşamüstü eski bir arkadaşımızla görüştük. 19.00 sıralarında eve geldik ve bir daha dışarı çıkmadık. Bulunduğumuz binanın kapısında şifreli sistem mevcut ve şifreyi ikimizin dışında kimse bilmiyor. Eşim 02.30’da uyku ilacı aldı ve yattı. Ben 04.30’da yatak odasına gittiğimde eşim uyandı. Bana uyku hapı isteyip istemediğimi sordu. Ben de isteyince hap ve suyu getirdi. İçtim ve beraber uyuduk. Saat 05.30-06.00 sıralarında kapının dışarıdan polis tarafından çalınması üzerine uyandım. Eşimi görmemem üzerine 3. katta açık olan pencere camından baktığımda onu yerde yatar halde gördüm. Olaydan yaklaşık 15 gün önce bana intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti.”

Yaklaşık 5 yıl önce Türkiye’den oturma izni alan Le Mesurier’in asıl ikâmeti Büyükada’da. Beyoğlu’ndaki binada ise Mayday Arama Kurtarma Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketi ile Mayday Rescue Vakfı bulunuyor. Le Mesurier vakfın çalışmalarını 2008 yılında Irak’ta tanıştığı İsveç vatandaşı ikinci eşi Emma Winberg ile buradan yürütüyordu. Sarmaşıklarla çevrili binada herhangi bir tabela bulunmuyor. Binanın 3 farklı noktasında kamufle edilmiş halde 3 kamera yer alıyor. Kapı zili de kameralı. İçeri girenler ikinci bir kapıdan da geçiyordu. Eve sipariş getiren kebapçının anlatımına göre o kapı da parmak iziyle açılıyordu.

‘BİR YIL ÖNCE EVLENMİŞ’

Le Mesurier’in öldüğü sokakta inceleme yapan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi: “Ceset duvar dibine yaklaşık 5 metre uzakta bulunmuş. Otopside iç kanama olup olmadığı ortaya çıkacak. İlk etapta cinayet gibi gözüküyor. 1 yıl önce evlendiği bir kadın var. Onun üzerinde yoğunlaşmak lazım. Türk makamlarının normal bir ifade işleminden sonra hemen yurtdışına çıkış iznini vermemesi gerekiyor.”

ARKADAŞINA GÖRE ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ

James Gustaf Edward Le Mesurier Suriye’deki insani yardım çalışmalarıyla tanınıyor. İngiltere’deki Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi’nden mezun Le Mesurier ile geçmişte orduda görev yapan Hamish de Bretton-Gordon, arkadaşıyla 6 hafta önce İstanbul’da görüştüğünü ve ‘intihar edecek’ ruh haline sahip bir kişi izlenimi vermediğini ifade etti. Konuşmalarında arkadaşının ‘Suriye’de Beyaz Baretliler’e ilişkin yürütülen kara propaganda kampanyasından bahsettiğini’ söyleyen Gordon’a göre, ölümü şüpheli.

15 YILLIK TECRÜBE

Singapur doğumlu Le Mesurier, İngiltere’nin en önemli askeri okullarından Sandhurst’tan mezun olduktan sonra Kuzey İrlanda, Bosna ve Kosova’da askeri görevlerde bulundu. Le Mesurier’in askeri kariyeri bırakarak insani yardım çalışmalarına kendisini adadığını söyleyen Gordon, Suriye’ye yönelik yardım çalışmaları başlatma nedeninin 2013-2014 yıllarında uluslararası toplumun Suriye halkı için adım atmaması olduğunu söylüyor. Arkadaşının anlatımına göre ailesi de asker olan Le Mesurier, bu yüzden Suriye’ye yönelik çalışma kararı aldı. 2000’li yılların başında ordudan ayrılan Le Mesurier insani yardım konusunda yaklaşık 15 yıllık bir tecrübeye sahip.

KRALİÇEDEN NİŞAN

2013 yılında Suriye’de yerel acil yardım gruplarının kurulmaya başlamasının ardından bu örgütlerin tek çatı altına toplanması bir gereklilik olarak görülüyordu. Le Mesurier’in en önemli katkısı, yerel grupların işler bir hale getirilmesi oldu.

Beyaz Baretliler örgütüne benzer şekilde 2014 yılında Le Mesurier tarafından kurulan Mayday Rescue Vakfı, Suriye’deki yerel acil durum gruplarının uluslararası maddi yardıma kavuşmasını sağladı. 2014 yılında kurulan Mayday Rescue Vakfı, Lübnan ve Mogadişu gibi ülkelerde faaliyet gösterse de vakfın odak noktası Suriye’deki insani krizdi. Birleşmiş Milletler, ABD, Danimarka, Almanya, Hollanda, İngiltere’den insani yardım alan Mayday Rescue Vakfı, 2015’te İstanbul’da bir ofis kurmuştu. Le Mesurier, 2016’da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’ten Britanya İmparatorluğu nişanı almıştı. (İLKER SEZER)

İNGİLTERE: YAKINDAN İZLEYECEĞİZ

İNGİLTERE’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Karen Pierce, İngiltere’nin soruşturmayı çok yakından izleyeceğini ve Le Mesurier’in ‘gerçek bir kahraman’ olduğunu söyledi. Pierce, Le Mesurier’in ‘ajan’ olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını da ifade etti. İngiliz Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat ise Le Mesurier’in Rusya tarafından hedef gösterildiğini iddia ederek, “İnsan haklarını savunma konusunda yaptığı kahramanca çalışma ona pek çok düşman kazandırdı. Rus yetkililer onu sık sık terör örgütleriyle ilişkili olmakla suçladı” dedi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün yaptığı açıklamada ise “James Le Mesurier’in ölüm haberi karşısında derin üzüntü duyduk. Bu zor zamanlarında ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.

RUSYA: ANLAM VEREMEDİK

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise İngiliz medyasının ‘Le Mesurier’in ölümünün Rusya ile ilişkilendirmesine anlam verilemediği’ belirtildi.

Suriye hükümeti ve Rusya, Beyaz Baretlileri yabancı güçlerin ajanları olarak nitelendiriyor.