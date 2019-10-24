Eşim kayıp diye TV'ye çıkmıştı! Vahşetin ayrıntıları çıktı: 'Ben unuttum, siz unutmadınız mı?'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEşim kayıp diye TV'ye çıkmıştı! Vahşetin ayrıntıları çıktı: 'Ben unuttum, siz unutmadınız mı?'
GeriGündem Eşim kayıp diye TV'ye çıkmıştı! Vahşetin ayrıntıları çıktı: 'Ben unuttum, siz unutmadınız mı?'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)
24.10.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Eşim kayıp diye TV'ye çıkmıştı! Vahşetin ayrıntıları çıktı: 'Ben unuttum, siz unutmadınız mı?'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kayseri'de geçen yıl 10 Haziran'da kayıp ihbarı yaptığı alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'yı (52) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan emekli belediye işçisi Osman Yalçınkaya (59) hastalığı nedeniyle sürekli unutkanlık yaşaması nedeniyle eşini öldürdüğünü söyledi. Yalçınkaya'nın kendisini yakalayan polislere de "Ben unuttum siz unutmadınız mı? 'Belediye orayı ev yapacağız' diye düzlemişti. Delillerle nasıl ulaştınız, beni bulamayacaksınız diye rahat rahat geziyordum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Kocasinan ilçesinde emekli belediye işçisi Osman Yalçınkaya'nın geçen yıl 10 Haziran'da kayıp ihbarı yapıp televizyon programlarına çıkarak bulunmasını istediği alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'yı öldürdüğü ortaya çıktı. Mahallede kentsel dönüşüm kapsamında metruk binaların bulunduğu alanda eşini bayıltıp yakarak öldürdüğü belirlenen Osman Yalçınkaya, polis tarafından gözaltına alındı. Yalçınkaya, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Polisin kaybolduktan yaklaşık 16 ay sonra titiz bir çalışmayla cinayeti çözdüğü ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait kemiklerin bulunduğu alanın evine yakın olması nedeniyle eşi ve akrabaları üzerinde araştırma yaptı. Osman Yalçınkaya'nın televizyon programlarına katılmasının yanında eşi için oğluna kayıp broşürü hazırlattığı, belli aralıklarla polis merkezine giderek eşi hakkında bilgi olup olmadığını sorduğu belirlendi. Ancak Osman Yalçınkaya'nın eşine şiddet uyguladığı, özellikle hastalığı nedeniyle problemler yaşadıkları da saptandı. Bölgede 3 bin saat güvenlik kamera görüntülerini inceleyip 350 kişi ile yüz yüze görüşme yaparak Osman Yalçınkaya'yı gözaltına alan polis, cinayeti çözdü.

'BEN UNUTTUM SİZ UNUTMADINIZ'

Osman Yalçınkaya sorgusunda eşini aile içi geçimsizlik yaşamaları ve alzheimer hastalığı nedeniyle sürekli unutkanlık yaşamasına sinirlendiği için öldürdüğünü söyledi. Yalçınkaya'nın kendisini yakalayan polislere de "Ben unuttum siz unutmadınız mı? 'Belediye orayı ev yapacağız' diye düzlemişti. Delillerle nasıl ulaştınız, beni bulamayacaksınız diye rahat rahat geziyordum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Eşim kayıp diye TVye çıkmıştı Vahşetin ayrıntıları çıktı: Ben unuttum, siz unutmadınız mı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle