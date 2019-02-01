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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/DHA
01.02.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

'Eşim beni yatak odası görüntüleri ile tehdit ediyor'

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Antalya'da yaşayan Funda I. (20), eşinin kendisine şiddet uyguladığın, yatak odasında gizlice çektiği özel görüntüleri ile tehdit ettiğini öne sürerek, “Eşim ondan ayrılırsam beni ve ailemi öldüreceğini söyledi. Yüzüme kezzap dökmekle tehdit etti. Boynuma bıçak, başıma silah dayadı. Ne olur yardım edin, çok korkuyorum" dedi.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde, son bir aydır anne ve ağabeyi ile yaşayan Funda I., eşi Ö.C.I.'nın kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek, yardım istedi. Bir dönem fotoğrafçılık ve garsonluk yapan Funda I., eşiyle 16 yaşındayken sosyal medya üzerinden tanıştığını anlatarak, “İki yıl aynı evde yaşadık. 18 yaşıma bastığımda da resmi nikah kıydık. Evlilik öncesi ve sonrasında bana çok kötü davrandı. Bir keresinde, gizlice yatak odamızda çektiği özel görüntüyü yayınlayıp, beni rezil edeceğini söyledi. Ölümle tehdit etti. Sesli mesajlarını kanıt olarak gösterip, şikayetçi oldum. Üç ay uzaklaştırma kararı aldırdım. Karara uydu. Üç ay sonra tekrar aynı evde yaşamaya başladık. Bir süre sonra aramızda tekrar kavga çıktı. Küfürler edip beni dövdü.  Ben de ayrılmak istediğimi söyledim. O andan itibaren beni, ailemi öldürmekle ve  yüzüme kezzap dökmekle tehdit etti" diye konuştu.

Eşinin, ağabeyi Kuthan Adem'i de önce darbedip, sonra bıçakladığını iddia eden Funda I., konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ondan kurtulamıyorum. Beni yaralamaya kalkıştı. Altı kez uzaklaştırma aldığı halde hep ihlal etti. Ağabeyim ve annem için de uzaklaştırma kararı aldırdık, onları da ihlal etti. Her gün beni farklı numaralardan arayarak, öldürmekle, yaralamakla, evimi yakmakla tehdit ediyor. Kendimin ve ailemin hayatından endişe ediyorum. Sabıka kaydı olan bir insan. O yüzden çok korkuyorum. Gerekli yerlerin sesimi duymasını istiyorum."

'BOYNUMA BIÇAK, BAŞIMA SİLAH DAYADI'

Eşinin bir seferinde kendisini keseceğini söylediğini iddia eden Funda I., “Kafasını duvarlara vurdu. 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm' diyerek boynuma bıçak, başıma silah dayadı. Çoğu zaman eşyalarıma zarar verdi. Her seferinde affettim" diye konuştu.

Funda I., eşine boşanma davası açmak istediğini, ancak korkudan böyle bir girişimde bulunamadığını söyledi. 

AĞABEY: KARDEŞİM BENDEN YARDIM İSTEDİ

Funda I.’nın ağabeyi Kuthan Adem de kardeşinin geçen ay akşam saatlerinde kendisini aradığını anlatarak, “Kardeşim telefonda ağlayarak benden yardım istedi. Bu arada, bağırma ve cam kırılma sesleri geliyordu. Kardeşimi alıp annemin evine götürdüm. O günden sonra beni ayrılık sebebi gördü. Dört, beş gün sonra bir arkadaşı ile birlikte beni sopayla dövdü. Şikayetçi oldum. Aynı günün akşamından beni evimin önünde 3 yerimden bıçakladı. Denetimli serbestlik uygulandı. Ben hastaneden taburcu olamadan, o serbest kaldı" dedi.

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