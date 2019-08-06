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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.08.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

'Eşim beni esir aldı' dedi... 15 dakika sonra korkunç son

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Boşanma aşamasında olduğu eşini 2 el ateş ederek öldüren ve cesedini arabasında gezdiren Eren Erdoğan(23) hakkındaki iddianame tamamlandı. Erdoğan’ın ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 

Bahçelievler’de boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Erdoğan’ı (22), 2 el ateş ederek öldüren Eren Erdoğan (23) hakkındaki iddianame tamamlandı. 

155’TEN YARDIM İSTEMİŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Bahçelievler’de 16 Mart 2019’da gerçekleşen olay anlatıldı. İddianamede Fatma ile Eren Erdoğan’ın evli oldukları ancak devam eden bir boşanma davalarının olduğu açıklandı.

Olay günü Eren ile Fatma Erdoğan’ın bir alışveriş merkezinde buluştuklarının aktarıldığı iddianamede, maktülün 155 polis ihbar hattı merkezini arayarak “Benim şu an davalık olduğum eşim beni esir tutuyor, şu an araca kilitledi” şeklinde ihbarda bulunduğu da anlatıldı. 

MAKTÜL POLİS İHBAR HATTINI ARADIKTAN YAKLAŞIK 15 DAKİKA SONRA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Polis ihbar hattı ile yapılan görüşmeden yaklaşık 15 dakika sonra Eren Erdoğan’ın Fatma Erdoğan’ı tabanca ile 2 el ateş ederek öldürdüğünün anlatıldığı iddianamede, maktül ile sanığın olay anında Bahçelievler Yenibosna civarında oldukları, olaydan sonra sanığın maktül arabadayken Başakşehir istikametinde devam ettiği ve burada maktüle ait telefonu attığı belirtildi.

SİLAHIN ATEŞ ALDIĞINI SÖYLEDİ

İddianamede ifadesine yer verilen Eren Erdoğan olay günü maktül ile buluştuğunu ve sinemaya gittiğini, ardından oradan ayrılıp başka bir alışveriş merkezine giderken aralarında tartışma çıktığını ve maktülü korkutmak için silahı çıkardığını söyledi.

Silahın ateş aldığını söyleyen Erdoğan, birlikte bulundukları süre zarfında maktülün polis ihbar hattını aramadığını ve 112’ye en hızlı şekilde ulaşmak için polis merkezine gittiğini iddia etti. 

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede Eren Erdoğan’ın ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ 10 yıla kadar, ‘ruhsatsız silah ya da mermi taşıma’ suçundan ise 3 yıla kadar hapsi istendi. Eren Erdoğan önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Eşini öldürdüğü araçta saatlerce dolaştırıp cesetle polise teslim oldu
Eşini öldürdüğü araçta saatlerce dolaştırıp cesetle polise teslim oldu
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