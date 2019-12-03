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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
03.12.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Esila'nın annesi: Özel çocuk anneleri çocuklarının her şeyidir

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Esila'nın annesi: Özel çocuk anneleri çocuklarının her şeyidir

ISPARTA'da oturan ve Türkiye'de ender görülen 'angelman sendrom'lu Esila Cıgalı (8), ailesinin desteğiyle yaşama tutunuyor. Anne Fatma Karaaslan Cıgalı (35), "Özel çocuk anneleri çocuklarının eli kolu, gözü, sözü, zihni her şeyidir. Evlat korunur elbet ama bizler hiç uyumayız, yemek yemeyiz, kahkahalar atamayız. Sadece bebeğimiz için yaşarız" derken, engellilerin sadece 3 Aralık'ta hatırlanmaması gerektiğini söyledi.

Isparta'da MHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve ev hanımı olan Fatma Karaaslan Cıgalı, kızı Esila'nın 1 yaşındayken yaşıtlarının gerisinde olduğunu fark etti. Eşiyle birlikte hastaneye götürdükleri Esila'nın Türkiye'de ender görülen angelman sendromu rahatsızlığı olduğunu öğrenen Fatma Karaaslan Cıgalı, kızının çeşitli eğitimlerle hayatını devam ettirebilmesi için mücadeleye başladı. 4 yaşında kreşe giden Esila, şu an da özel eğitim uygulama okuluna ve rehabilitasyon merkezinde eğitimlerini sürdürüyor.

Fatma Karaaslan Cıgalı, Esila'nın hastalığının tedavisi olmadığını belirterek, "Eğitimle bir yerlere gelebiliyor. Hayatını devam ettirilmesi için uğraşıyoruz. Esila halen bebek gibi. Ailemin desteği çok. Maddi ve manevi her imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Evimiz, arabamız olmasın, sağlımız yerinde olsun" dedi.

'SADECE BEBEĞİMİZ İÇİN YAŞARIZ'

Anneliğin kutsal olduğunu vurgulayan Fatma Karaaslan Cıgalı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Demirören Haber Ajansı'na (DHA) şu açıklamayı yaptı:

"Her anne adayı gibi ben de yavrumla ilgili hayaller kurdum. 9 ay parka gittim. Adımlar attım, onunla sohbet ettim ve bebeğimle yapılacak tüm hayalleri kurdum. Evladım dünyaya geldi. Ama planda olmayan bir şey vardı. Ben özel bir çocuk annesi olmuştum. Özel çocuk anneleri çocuklarının eli kolu, gözü, sözü, zihni her şeyidir. Evlat korunur elbet ama bizler hiç uyumayız, yemek yemeyiz, kahkahalar atamayız. Sadece bebeğimiz için yaşarız. Çünkü onlar 80 yaşına da gelse bizim hala bebeğimizdir, bebek olarak kalacaklardır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bugün bizi senede bir defa hatırlamanız için olan gün. Ve çoğunuz bu günde sadece sosyal ağlardan bizim yanımızda oluyorsunuz, sadece bir gün. Yapmayın. Her gün bizler varız. Bizim çocuklarımızın doğum günleri dahi yokken sadece bir gün bizi hatırlamayın. Bizi hiç unutmayın."

'ENGELSİZ DÜNYA KURALIM'

Engellilere acınarak bakılmaması gerektiğini vurgulayan Fatma Karaaslan Cıgalı, "'Yazık' demeyin çünkü onların kalbi engelli değil, hissediyorlar. Engelli parklarını kullanmayın. Kaldırımlara araç park etmeyin. Onları sevmekten vazgeçmeyin. Çocuklarımız için parklar, kafeler, havuzlar yaşam alanları yapın. Onları toplumdan ayırmayın, ayırmasınlar. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'müz kutlu olsun. Her insan engelli adayıdır. Lütfen engelsiz dünya kuralım. Özel çocuklarımız biz annelerine bir şey olursa bu engelsiz dünyada sizlere emanet olsun. Gözümüz arkada kalmasın. Onlar size emanet" dedi.

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