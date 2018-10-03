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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2018 - 21:42, Son Güncelleme:

Eşi ve sevgilisi aynı gün doğurdu

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Eşi ve sevgilisi aynı gün doğurdu

Nazım A.’nın (36) eşi Hülya A. (27) ile sevgilisi G.U. aynı gün doğum yaptı. “4 kız doğurdun, o bana bir erkek çocuk verdi” diyen kocasından boşanmak için dava açan Hülya A., uzaklaştırma kararı da aldırdı.

Şanlıurfa Siverek 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Aile Mahkemesi sıfatıyla baktığı davaya sunulan dilekçeye göre, ev hanımı Hülya A. ile Acil Servis Teknisyeni olarak çalışan Nazım A. 2008’de evlendi. Çiftin 4 kızı oldu. Hülya A., son kızını dünyaya getirdiği 30 Ocak 2018’den sonra ise eşinin Şanlıurfa’daki özel bir hastanede çocuk doktoru olan uzman G.U ile ilişkisi olduğunu, bir de erkek çocukları bulunduğunu öğrendi.

İLİŞKİSİNİ İTİRAF ETTİ
Hülya A. ile G.U’nun doğum yaptığı gün ise aynıydı. Genç kadın, gerçekleri öğrenmek için duyduklarını eşine sordu. Nazım A., “Sen 4 kız çocuğu doğurdun o bana erkek çocuk verdi” diyerek ilişkisini itiraf etti. Hülya A., boşanmak istediğini kayınvalidesi ve eşi ile paylaştığında ise fiziki şiddete maruz kaldı. 1 aylık bebeği dahil 4 kız çocuğu elinden alınarak babasının evine gönderildi. Hülya A., “Burası Siverek, ailene de sana da gösteririz” diye tehdit edildi. 5 ay sonra sadece küçük bebeği kendisine verildi. 19 Eylül’de ‘zina’ iddiasıyla boşanma davası açtı.

3 KIZI GERİ VERİLDİ
Genç kadın, mahkemeden öncelikle alıkonulan 3 kızının kendisine verilmesini, eşi, kaynanası ve kayınbiraderi hakkında çocuklarının okullarına ve evlerine yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı alınmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti. Alıkonulan 3 kız ise anneye teslim edildi.

4 KIZI VAR OĞLU OLDU
HÜRRİYET’e konuşan 4 çocuk annesi Hülya A., eşinin kendisinin doğumuna gelmediğini, sevgilisinin doğumuna gittiğini söyledi. Nazım A. ise uzaklaştırma kararına itiraz etti, sorunlarının bulunmadığını savundu.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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