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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.02.2019 - 21:06, Son Güncelleme:

Eşi intihar edeceğine inanmayınca...

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Van'da inşaat halindeki 6 katlı binanın üst katına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç adam, intihar edeceğine dair eşini ikna edemeyince polisler devreye girdi. 

Olay, merkez İpekyolu ilçesi PTT Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksici olarak çalışan C. (27), eşiyle tartıştı. Boşanmak isteyen eşini bir türlü ikna edemeyen C., bunalıma girip iş yerinin karşısındaki inşaat halindeki 6 katlı bir binanın çatısına çıktı. Cep telefonuyla eşini arayan adam, intihar edeceğini söyledi. Ancak eşi genç adama bir türlü inanmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, genç adamı ikna edebilmek için binaya çıkarken, itfaiye ekipleri ise, genç adamın atlama ihtimaline karşı 6 katlı binanın önüne hava yastığı açtı. 

POLİS FOTOĞRAFINI ÇEKİP EŞİNE YOLLADI 

Polis, genç adamın eşini cep telefonundan birkaç kez aramasına rağmen bir türlü ikna edemedi. Daha sonra çareyi intihar etmek için binanın çatısında bekleyen genç adamın fotoğrafını çekip eşine göndermekte bulan polis ekipleri, bu şekilde kadını ikna etmeyi başardı. Genç kadın eşinin fotoğrafını gördükten sonra, kendisini affettiğini söylemesi üzerine, genç intihardan vazgeçti. 

Genç adam, 112 Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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