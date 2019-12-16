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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ) (DHA)
16.12.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

Eşi ile kendisine küfrettiğini iddia etti, sokak ortasında tüfekle öldürdü

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Eşi ile kendisine küfrettiğini iddia etti, sokak ortasında tüfekle öldürdü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Rahman K. (34), kendisine ve eşine küfrettiği iddiasıyla daha önce polise şikayet ettiği Hasan Gündüz'ü sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden "Namusuma kimse küfredemez" diye bağırarak kaçan Rahman K., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Çorlu'da yaşayan Rahman K. ile Hasan Gündüz arasında iddiaya göre küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Araya girenler tarafından tartışma büyümeden sonlandırıldı. Rahman K. ise Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek Hasan Gündüz hakkında dilekçe verip şikayetçi oldu. Rahman K. dilekçesinde Gündüz'ün evine gelerek eşine ve kendisine küfrettiği iddiasını yazdı.

Bugün öğleden sonra Rahman K., Şeyhsinan Mahallesi, Güney Caddesi'nde Hasan Gündüz'ün gelmesini bekledi. Gündüz'ün geldiğini gören Rahman K., çuvalda taşıdığı pompalı tüfeği çıkarıp sokak ortasında 2 el ateş etti.

Rahman K., daha sonra "Namusuma kimse küfredemez" diye bağırarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan Gündüz, sağlık görevlilerince ambulansla götürüldüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

SAKLANDIĞI BODRUM KATINDA YAKALANDI

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rahman K.'yi olay yerine yakın binanın bodrum katında saklanırken, suç aleti pompalı tüfekle yakaladı. Gözaltına alınan Rahman K., Çorlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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