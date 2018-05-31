Eşi ile düğüne giden kadın 7 ay kâbus yaşadı

SİNAN (42) ve H. B. (44) 20 yıl kadar önce evlendi. Çiftin biri 13, diğeri 17 yaşında iki çocukları bulunuyor. H.’nin bir mesleği yok ev işleri ile ilgileniyor. Sinan B.

ise oto yedek parça ticareti yapıyordu. Ancak işleri yolunda gitmeyen Sinan B.’nin bazı borçları da bulunuyordu.

ÖNCE DÜĞÜNE…

İstanbul’da yaşayan B. çifti geçen yıl 6 Ekim’de, bir akrabalarının düğünü nedeni ile Antalya’ya gitti. Çift düğün töreninde katıldı ertesi gün dönüş için yola çıktı. Ancak, Sinan B., İstanbul yerine Van’a gideceklerini söyledi. Eşine yaptığı açıklama ise, “Van’dan sipariş aldı. Bu siparişleri teslim ederim. Oradan İstanbul’a döneriz oldu.”

GECE 3.0'TE YOLA ÇIKTILAR

Çift 7 Ekim akşamı Van’a vardı. H. B. oteldeki odasına gitti. Eşi ise siparişleri teslim etmek üzere dışarı çıktı. Gece yarısı saat 03.00’te H. B.’ın uyuduğu sırada Sinan B. aradı. B. eşine “İşimi bitti. Yolumuz uzun hemen yola çıkmamız lazım” dedi. H. B. hazırlandı e çift yola çıktı. 8 Ekim akşamı saat 21.30 sıralarında B. çifti araçları ile Kocaeli Gültepe rampasına vardıkları sırada önlerini polis ekipleri durdurdu.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON DOLAR

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı 20 kadar polis araçta arama yaptı. Yapılan arama sonrası aracın bagaj kısmında bulunan kolilerde, piyasa değeri 20 milyon dolar olan 211 kilo 500 gram eroin bulundu. Çift, savcılık talimatı ile gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÇOCUKLARI ORTADA KALDI

B. çifti cezaevine konulurken çocukları ise yalnız başlarına kaldı. Çift hakkında yürütülen soruşturma sonrası haklarında dava açıldı. 30’ar yıl hapis istemi ile haklarında dava açılan çiftin yargılaması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. H. B., hem emniyet, hem savcılık hem de mahkemede yaptığı savunmalarda, araçta eroin bulunduğundan haberi olmadığını söyledi.



B. çifti katıldıkları düğünde, gelin ve damatla birlikte aynı karede yer aldı.





EŞİNİN HABERİ YOKTU

Sinan B. ise, Van’dan aldığı siparişleri dağıttığını ancak, araca eroini kimin koyduğunu bilmediğini söyledi. Yapılan yargılama sonrası H. B.’nin araçta bulunan eroinden haberinin olmadığı anlaşıldı.



Ele geçirilen eroinin piyasa değeri 20 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

22 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, Sinan B.’nin savunmalarını ise inandırıcı bulmadı. Davanın karar duruşmasında H. B. hakkında beraat ve tahliye kararı verildi. Sinan B.’ye ise 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ancak bu karar henüz kesinleşmedi. Sinan B.’nin, araçta yakalanan eroini, borçlarını ödemek için taşımayı kabul ettiği sanılıyor.

TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ

Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Hatice B.'nin avukatı Av. Alper Sarıca, müvekkili hakkında verilen beraat karının kesinleştiğini belirterek “Müvekkil yaklaşık 7 ayını cezaevinde çocuklarından ayrı geçirdi. Böylesine ağır bir suçla yargılandığı ve özgürlüğünden alıkonulduğu için psikolojisi ciddi derecede zarar gördü. Okur yazarlığı dahi olmayan Müvekkilin tutukluluğuna karar duruşmasına kadar son verilmedi. Bu nedenle haksız tutuklama nedeniyle elbette tazminat davası açacağız. Ancak hiçbir şey müvekkilimin 7 ayını ve bozulan ruh sağlığını geri getirmeyecek” dedi.