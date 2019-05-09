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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan BİNGÖL/DHA
09.05.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Eşi ile 1 yaşındaki oğlunu öldürüp, 2 oğlunu yaralayan korucu tutuklandı

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Eşi ile 1 yaşındaki oğlunu öldürüp, 2 oğlunu yaralayan korucu tutuklandı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, tartışma sonrası eşi Songül (24) ile oğlu Efekan'ı (1) tabancayla vurarak, öldürüp, diğer çocukları Fatih (3) ve Yusuf (6) ise ağır yaralayan güvenlik korucusu Ömer D. (31), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Songül D. ile bebeği Efekan D.'nin cenazeleri, toprağa verilirken, Muhammet Yusuf ve Fatih D. kardeşlerin ise hastanede tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Karlıova ilçe merkezinde meydana geldi. Güvenlik korucusu Ömer D., Turgut Özal Mahallesi'ndeki evinde, henüz bilinmeyen nedenle eşi Songül D. ile tartıştı. Tartışma sonrası Ömer D., eşi ve yaşları 1 ile 6 arasında olan 3 oğluna tabancayla ateş açtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı anne ile oğulları Efekan, Fatih ve Muhammet Yusuf'u ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Songül D. ile oğlu Efekan D., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

TUTUKLANDI

Olayın ardından Ömer D., Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Emniyetteki sorgusu bu sabah tamamlanan Ömer D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

ANNE- OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ

Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Songül D.'nin cenazesi, babası tarafından alındı. Songül D. ile bebeği Efekan D.'nin cenazeleri, Karlıova'ya bağlı Bahçe köyünde toprağa verildi.

Muhammet Yusuf ile Fatih D. kardeşlerin ise hastanede tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

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