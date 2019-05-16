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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer KOÇ / DHA
16.05.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

İl özel idare binasında korku dolu anlar! 1 saat sürdü...

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Kahramanmaraş'ta eşi tarafından terk edilen Mehmet A. (36), 7 yaşındaki oğlunu da yanına alarak, İl Özel İdare binasının 14'üncü katında  intihar girişiminde bulundu. İkna çabalarına olumsuz yanıt alan polis, Mehmet A.'yı dikkatini dağıttıktan sonra yakalayıp, bulunduğu yerden indirdi.

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  • Eşi evi terk edince intihara kalkıştı
  • Eşi evi terk edince intihara kalkıştı
  • Eşi evi terk edince intihara kalkıştı
  • Eşi evi terk edince intihara kalkıştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

TIR şoförü Mehmet A., öğle saatlerinde yanına oğlunu da alıp, Trabzon Caddesi üzerindeki İl Özel İdare binasının 14'üncü katına çıktı. Oğlunu merdiven boşluğun bırakan Mehmet A., pencere pervazına oturduktan sonra bir bacağını dışarı sarkıttı. Mehmet A.'yı görenler hemen yardım çağırdı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, hava yastığı açarken, Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Güler, ekibiyle 14'üncü kata çıktı.

FİLM İZLER GİBİ SEYRETTİLER

Eşinin evi terk etmesi nedeniyle intihara kalkıştığı öğrenilen Mehmet A. polisler tarafından ikna edilmeye çalışılırken onlarca vatandaş Trabzon Caddesi'nde toplanıp, yaşananları film gibi seyretti. Bazıları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Güler ise Mehmet A.'yı intihardan vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabasından olumsuz yanıt alan Güler'in dikkatini dağıttığı Mehmet A., polisler tarafından yakalanarak, pencereden içeri çekildi. Polisler tarafından binadan indirilen Mehmet A., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere olay yerinde bekletilen ambulansla hastaneye götürüldü.

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