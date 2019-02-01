Eşi çalıştığı hastaneden rapor aldı, çocuklar ‘annem bizi dövmedi’ dedi ama... O anneye darp davası

Dava dosyasına göre Siverek’te yaşayan Hülya A. dördüncü kızını dünyaya getirdiği gün eşinin bir sevgilisi olduğunu ve aynı gün doğum yaptıklarını öğrendi. Ortaya çıkan skandalın ardından boşanma davası açan Hülya A.’ya çocukların geçici velayeti verilirken, koca hakkında uzaklaştırma kararı alındı. 3 Kasım günü Baba Nazım A. çocukları ile görüşmek istedi. Üç kızını yanına alan acil servis teknisyeni baba, “Tur atmaya gidelim” diyerek çocuklarını görev yaptığı Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüp darp raporu aldırdı. Raporları aldıktan sonra Nazım A. çocukları annenin yanına bıraktı. Birkaç gün sonra Nazım A. aldığı raporları Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunup anne Hülya A.’nın çocuklarını darp ettiğini iddia ederek şikâyetçi oldu.

Savcılık anne hakkında soruşturma başlatarak 8 yaşındaki kızın ifadesini aldı. Küçük kız ifadesinde “Babam son olarak yaklaşık 10 gün önce bizi görmeye geldi. Ben ve kardeşimi alarak bize ‘Hadi tur atmaya gidelim’ dedi. Bizi Siverek Devlet Hastanesi’ne götürdü. Biz orada otururken doktorla babam bir şey konuştu. Doktor bizimle hiç konuşmadı. Bize bir şey sormadı. Bizi kimse dövmedi. Beni ve kardeşlerimi annem hiç dövmez. Ben kimseden davacı ve şikâyetçi değilim” dedi.

Siverek Savcılığı, ifadesi alınan çocuğun “Annemiz bizi darp etmedi” yönündeki beyana ve usulsüz alındığı iddia edilen raporlara dayanarak Hülya A. hakkında “basit yaralama” suçundan Siverek Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı.

‘HAYALİ BİR RAPOR’

Baba Nazım A., alınan darp raporlarını boşanma davası dosyasına da gönderdi. Genç kadının avukatı Suna Urfioğlu dosyaya sunulan raporlara ilişkin olarak mahkemeye verdiği cevap dilekçesinde, “Şiddet gördüğü iddia edilen çocuklar aynı gün akşamı anneye bırakılmıştır. Çocukların aynı gün anneye bırakılması ve ifadelerinin alınmayıp koruma altına alınmaması zaten manidardır. Darp raporu alelacele boşanma davasına eklenip velayeti davalı eş Nazım A. talep etmiştir. Anlaşılıyor ki sadece mahkemeyi yanıltmaya yönelik, çalışmakta olduğu kamu kurumunun personeli de kullanılarak sağlanmış hayali bir rapor sunuludur” dedi.

‘KUMA OL YUVAMIZ YIKILMASIN’

Soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan Anne Hülya A. da 3 Kasım 2018 tarihinde kocası Nazım A.’nın ikametine geldiğini belirterek şunları söyledi: “ ‘Uzaklaştırma kararım bitmiş, çocuklarımı almaya geldim’ dedi. Ben Nazım’a ‘Sen buraya gelemezsin, ben polisi arıyorum’ dedim. Bana ‘Kimi ararsan ara’ dedi. Ardından ‘Gel kumalığı kabul et, yuvamızı kurtaralım’ dedi. Ben de cevaben ‘Yuvayı ben yıkmadım. Gonca (Nazım A.’nın doktor sevgilisi) yıktı’ deyince beni kolumdan sallayarak duvara vurdu. Bu olaydan yaklaşık 10 dakika sonra polisler geldi. Ben çocuklarım bende kaldığı süre boyunca kesinlikle darp etmedim. İddialar asılsızdır.”

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