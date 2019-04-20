Eşi bulaşıkları yıkamayınca dehşeti yaşattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEşi bulaşıkları yıkamayınca dehşeti yaşattı
GeriGündem Eşi bulaşıkları yıkamayınca dehşeti yaşattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Serkan AKKUŞ - İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
20.04.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Eşi bulaşıkları yıkamayınca dehşeti yaşattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eşi bulaşıkları yıkamayınca dehşeti yaşattı

BURSA'da alkollü olduğu iddia edilen Güngör A. (41) bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiye tartıştığı eşi Emine A.'yı (36) bacağından bıçakladıktan sonra, koltukta uyudu. Eve gelen polis, kocayı uyandırıp, gözaltına aldı. 

5
  • Bulaşıkları yıkamayan eşini bıçaklayıp, uyudu
  • Bulaşıkları yıkamayan eşini bıçaklayıp, uyudu
  • Bulaşıkları yıkamayan eşini bıçaklayıp, uyudu
  • Bulaşıkları yıkamayan eşini bıçaklayıp, uyudu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Pınarbaşı  Mahallesi Aşıklar Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre gece yarısı alkollü halde eve gelen Güngör A. yemek için mutfağa girdi. Bulaşıkların yıkanmadığını görünce de uyuyan eşi Emine A.'yı uyandırdı. Çift, yıkanmayan bulaşık nedeniyle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sırasında Güngör A. mutfaktan aldığı ekmek bıçak ile Emine A.'yı bacağından bıçakladı. Ardından da koltuğa geçip, uykuya daldı.

Emine A. ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Emine A. hastaneye kaldırırken, polis ekipleri Güngör A.'yı uyandırıp, gözaltına aldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Emine A. polise verdiği ifadesinde, "Uyuyordum, eşim geldi ve beni uyandırarak, mutfağa götürdü. Tezgahın üstünde duran bulaşıkları göstererek, 'bunları neden yıkamadın, neden temizlik yapmadın' dedi. Ben de 'yorgun olduğum için yıkayamadım, yarın yıkayacağım' dedim. Arkamı döndüm. O esnada mutfaktan aldığı bıçak ile beni bacağımdan bıçakladı, sonra da odaya giderek, koltukta sızdı, kaldı" dedi.

Polis soruşturma başlattı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100. yıl logosunu belirledi

Kar yüzünden yol kapandı, sürücüler şaşkın: 'İlk defa Nisan ayında böyle gördük'

'İstanbul’daki seçimin yenilenmesi maşeri vicdanı rahatlatacaktır'

Bakan Akar'dan tepki: 'Uluslararası hukuk ihlal edilmektedir'