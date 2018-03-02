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    Eşi boşadı... Canavar engelli çocuğa tecavüzle de suçlanıyor

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    02.03.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:

    Eşi, geçen yıl temmuz ayında tecavüz edildikten sonra 10 aylık bebeği ile birlikte vahşice öldürülen 9 aylık hamile, Suriyeli Emani Al- Rahmun’un (20) katil zanlısı Birol Karacal'ı boşadı. Karacal'ın engelli bir çocuğa tecavüz etmekten yargılandığı da ortaya çıktı.

    Eşi boşadı... Canavar engelli çocuğa tecavüzle de suçlanıyorSakarya’da geçen Temmuz’da tecavüz edildikten sonra 10 aylık bebeği ile birlikte vahşice öldürülen 9 aylık hamile, Suriyeli Emani Al- Rahmun’un (20) katil zanlısı Birol Karacal’ı karısı boşadı. Avukat Funda Sadıkahmet Alp, dilekçesinde müvekkilinin kocasının engelli bir çocuğa tecavüzden yargılandığını cinayetten sonra öğrendiğini ve bununla da yaşamının tekrar altüst olduğunu ekledi.

    Bakırköy 10. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya R. Karacal’ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp katıldı. Vahşi cinayetten ağırlaştırılmış ömür boyu ve 72 yıl hapsi istenen Birol Karacal duruşmaya katılmadı.

    ‘SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME’

    Mahkeme, davayı kabul ederek R. Karacal ile Birol Karacal’ın ‘Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme’ ile ‘Evlilik birliğinin sarsılması’ nedenlerinden boşanmalarına karar verdi. Çiftin çocuğunun geçici velayetini Birol Karacal’ın yargılandığı davanın kesinleşene kadar anneye verilmesine hükmedildi. Anne R. Karacal’ın herhangi bir nafaka ve tazminat talebi olmadığını açıkça belirttiğinden bu konularda da bir uygulama yapılmadı.

    Etiketler: Birol Karacal , Cinayet , Boşanma , son dakika
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