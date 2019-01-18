Eşi başka bir kadınla düğün yapınca boşanmaktan vazgeçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEşi başka bir kadınla düğün yapınca boşanmaktan vazgeçti
GeriGündem Eşi başka bir kadınla düğün yapınca boşanmaktan vazgeçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)
18.01.2019 - 18:47, Son Güncelleme:

Eşi başka bir kadınla düğün yapınca boşanmaktan vazgeçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eşi başka bir kadınla düğün yapınca boşanmaktan vazgeçti

MANİSA’da yaşayan Özge K. (25) eşinin başka kadın ile düğün yaptığını öğrenince boşanmaktan vazgeçti

Manisa’da bir dönercide garson olarak çalışan Özge K., 22 Ağustos 2013 tarihinde, işyerinin yanında giyim mağazasında çalışan aynı yaştaki Naim K. ile aşk evliliği yaptı. Çiftin bu evlilikten şu an 4.5 yaşında olan bir erkek çocukları dünyaya geldi. Evli çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce ayrıldı. Özge K., geçen 15 Aralık’ta eşi Naim K. ile konuşarak anlaşmalı boşanma için Manisa 3. Aile Mahkemesi’nde dava açtı. 16 Ocak 2019’a verilen dava gününün gelmesini bekleyen Özge K., geçen 30 Aralık’ta cep telefonuna bir arkadaşından gelen mesajla büyük şaşkınlık yaşadı.

EŞİN YİNE BİRİNİN BAŞINI YAKMIŞ

Yaşadıklarına bir anlam veremediğini söyleyen Özge K., "Telefonum çaldı. Açtığımda telefondaki arkadaşım, ’Eşin yine birinin başını yakmış’ dedi. Önce sevgilisi var sandım. Çünkü, sürekli başka kadınlarla fotoğraflarını görüyordum. İnanmayıp, fotoğraf göndermesini istedim. Daha sonra videosunu da gönderdi. Eşim düğünde damatlık giymiş, gelinle karşılıklı oynuyordu. Gerçekten daha benden boşanmadan başka biriyle düğün yapmış, şok oldum. Nasıl bir devirde yaşıyoruz, bilemedim" dedi.

BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİM

Eşinin başka biriye düğün yaptığını öğrenince boşanmaktan vazgeçtiğini belirten Özge K., "2016 yılı Ağustos ayında biz evlerimizi ayırdık ama eşim hiçbir zaman boşanma taraftarı değildi. Eşimi arayıp, ’Boşanalım, 5 kuruş para istemiyorum’ dedim. Kreşe giden, 4.5 yaşında bir çocuğum var. Bu nedenle düzenli bir hayatım olsun istedim. Zaten eşim, çocuğuyla görüşmüyor. Anlaşmalı boşanmak için 16 Ocak’a gün almıştık. Ancak, daha benimle boşanmadan başka biriyle düğün yaptığını öğrenince boşanmaktan vazgeçtim. Bu durumu düğün yaptığı kadın da biliyor" dedi.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (18.01.2019) -2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'da dehşet: Baza içindeki kadın cesedinin sırrı çözüldü

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca için yeni gelişme

Atatürk Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Yarıyıl tatilinde havalar nasıl olacak? Meteoroloji’den açıklama geldi…