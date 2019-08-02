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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
02.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Eserleri Taksim Meydanı’nda

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Eserleri Taksim Meydanı’nda

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İslam medeniyeti ve İslam bilim tarihiyle ilgili çalışmaları artık Taksim Meydanı’nda olacak.

Üç boyutlu görsellerin, kısa filmlerin ve camekan içerisinde görsellerin yer aldığı dijital gösterim merkezinin açılışı dün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı kapsamında, İletişim Başkanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin Dijital Gösteri Merkezi’nin yapımına, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı da destek verdi. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Kurucu Başkanı Ethem Sancak, Başkan Mecit Çetinkaya ve Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.


ÜCRETSİZ ZİYARET

Taksim Meydanı’nda 600 metrekare kapalı alanda açılan merkez, 9 Ağustos Cuma gününe kadar 11.00 ile 23.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek. Merkezde 4 ayrı bölüm içinde İslam bilim adamlarının bulduğu cihazlar ve teknikler; videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde tanıtılacak. İbn-i Sina, Ceziri, Farabi, Biruni gibi bilim tarihini etkileyen isimlerden örnekler ve İslam bilim tarihine kendini adamış olan Prof. Dr. Fuat Sezgin’i anlatan videolar da burada gösterilecek.

GEÇEN YIL VEFAT ETMİŞTİ

İSLAM bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan ve bu alanda dünyanın en büyük otoritelerinden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin geçen yıl yaşamını yitirmiş, özel izinle Fatih Camisi haziresine defnedilmişti.

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