Eserleri Taksim Meydanı’nda
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İslam medeniyeti ve İslam bilim tarihiyle ilgili çalışmaları artık Taksim Meydanı’nda olacak.
Üç boyutlu görsellerin, kısa filmlerin ve camekan içerisinde görsellerin yer aldığı dijital gösterim merkezinin açılışı dün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı kapsamında, İletişim Başkanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin Dijital Gösteri Merkezi’nin yapımına, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı da destek verdi. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Kurucu Başkanı Ethem Sancak, Başkan Mecit Çetinkaya ve Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.
ÜCRETSİZ ZİYARET
Taksim Meydanı’nda 600 metrekare kapalı alanda açılan merkez, 9 Ağustos Cuma gününe kadar 11.00 ile 23.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek. Merkezde 4 ayrı bölüm içinde İslam bilim adamlarının bulduğu cihazlar ve teknikler; videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde tanıtılacak. İbn-i Sina, Ceziri, Farabi, Biruni gibi bilim tarihini etkileyen isimlerden örnekler ve İslam bilim tarihine kendini adamış olan Prof. Dr. Fuat Sezgin’i anlatan videolar da burada gösterilecek.
GEÇEN YIL VEFAT ETMİŞTİ
İSLAM bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan ve bu alanda dünyanın en büyük otoritelerinden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin geçen yıl yaşamını yitirmiş, özel izinle Fatih Camisi haziresine defnedilmişti.
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