Eserleri 6 ülkede sergilenecek... Ustanın dünya turu
Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ‘Ara Güler Sergisi’ geçen yıl hayata veda eden efsane foto muhabiri Ara Güler’in eserlerini dünya çapında sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. ‘Master of Leica’ unvanına sahip Ara Güler’in eserleri Londra, Paris, Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu’da sergilenecek.
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ve dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen Ara Güler’in fotoğrafları 6 ülkede sergilenecek. Cumhurbaşkanlığı’nın Doğuş Grubu Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergilerin ilki, İngiltere’nin en önemli sanat merkezlerinden Londra Saatchi Galeri’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılacak. Ana eksenini Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarının oluşturacağı sergide, Anadolu ve dünya coğrafyasından kareler ile Âşık Veysel’den Nâzım Hikmet’e, Picasso’dan Dali’ye uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alacak.
LONDRA’YA CHURCHILL
Londra sergisinde, özellikle İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock, Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerine yer ayrılırken, serginin gittiği her ülkede o topluma ait önemli karakterlerin fotoğrafları seçkiye eklenecek.
Ana sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, ulaşım sponsorluğunu Türk Hava Yolları, medya sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazetelerinin üstlendiği ‘Ara Güler Sergisi’nin açılacağı mekânlarda düzenlenecek konferanslarda Ara Güler fotoğrafçılığı Prof. Hasan Bülent Kahraman tarafından anlatılacak.
MİLLETÇE İFTİHARIMIZ
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sergi kitabı için kaleme aldığı önsözde ustayı şöyle anlatıyor: “Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle, fikirleriyle, sanatçılıklarıyla, insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. 1950 yılında başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların, bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Doğup büyüdüğü İstanbul’u, hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler’in serüveni, yakın tarihimizin de bir özeti gibidir. Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla, ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız.”
GİTTİĞİ ÜLKENİN DİLİNDE
Önsözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan sergi kitabı, serginin düzenlendiği her ülkede o ülkenin ana diliyle sanatseverlere ulaşacak.
İLK AÇILIŞ 23 NİSAN’DA
- İlk etabı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılacak açılışla Londra’da Saatchi Galeri’de düzenlenecek sergi, mayıs ayı sonunda Paris’te Polka Galeri’de açılacak. Sergi, üçüncü durağında Avrupa sınırlarını aşarak Kyoto’nun tarihi mekânlarından Tofukuji Tapınağı’nda yapılacak. Sergi açılışı, Japonya’da G-20 Zirvesi’nin düzenlendiği aynı günlerde, haziran ayı sonunda yapılacak. Serginin dördüncü açılışı, yine dünya medyası ve siyasetinin 2019 yılında odaklanacağı en önemli etkinliklerden olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı günlerde, eylül sonunda New York’ta gerçekleşecek. Kentin işlek noktalarından Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi’nde ziyarete açılacak olan serginin, özellikle BM için dünyanın dört bir yanından New York’a gelmiş farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Sergi yıl sonundan itibaren Roma’da Trastevere Müzesi ve 2020’de Mogadişu’da T.C. Büyükelçiliği’nde sanatseverlerle buluşacak.
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