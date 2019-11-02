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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Şahin BOZKURT-Sevda SARIKAYA/İSTANBUL (DHA)
02.11.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Esenyurt'u karıştıran iddia... Olaylara polis müdahale etti

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Esenyurt'u karıştıran iddia... Olaylara polis müdahale etti

İstanbul Esenyurt'ta cinsel istismar iddiası üzerine çıkan olaylara polis müdahale etti.

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  • Esenyurtu karıştıran iddia... Olaylara polis müdahale etti
  • Esenyurtu karıştıran iddia... Olaylara polis müdahale etti
  • Esenyurtu karıştıran iddia... Olaylara polis müdahale etti
  • Esenyurtu karıştıran iddia... Olaylara polis müdahale etti
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İddiaya göre 13 ve 15 yaşlarındaki iki erkek çocuğu, komşularının 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Yaşanan olayı öğrenen aile, karşı binada oturan çocukların evlerine sopa ve taşlarla saldırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde öfkeli kalabalığın evin camlarını sopalarla kırdığı görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa gelen ekipler istismarı gerçekleştirdikleri iddia edilen çocukların evleri önünde önlem aldı. Aileyi evden çıkarmak için olay yerine çevik kuvvet ve zırhlı araç sevk edildi.

KALABALIK İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

İstismarı gerçekleştirdiği iddia edilen iki çocuğun aileleri binadan çıkarılırken, sokakta toplanan kalabalık tekrar saldırdı. Polis, olaylara biber gazıyla müdahale etti. Aile zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırılırken, kalabalık ve polis arasında arbede çıktı. Olaylar sırasında 3 kişi biber gazından etkilenerek baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kişiler kendi araçlarıyla hastaneye kaldırıldı.

Polisin iddialarla ilgili araştırması devam ediyor.

 

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