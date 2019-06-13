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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI İSTANBUL,(DHA)
13.06.2019 - 22:03, Son Güncelleme:

Esenyurt’taki vahşetin kan donduran detayları ortaya çıktı

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Esenyurt’taki vahşetin kan donduran detayları ortaya çıktı

ESENYURT’ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu. Küçük kızın 3 gün boyunca annesinin cesedinin bulunduğu evde yaşadığı ortaya çıktı.

Olay, Esenyurt İnönü Mahallesi 354 Sokakta bulunan 4 katlı binanın giriş katında sabah 08.00 sıralarında ortaya çıktı. İddiaya göre, güvenlik görevlisi olarak bir işyerinde çalışan Elif Özde Uzun’un 3 gündür işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları evini kontrol etmeye geldi.

"ANNEM 3 GÜNDÜR UYANMADAN UYUYOR, HİÇ YATAKTAN KALKMADI"

Kapıyı Uzun’un 7 yaşındaki kızı S.T. açtı. Küçük S.T., "Annem 3 gündür uyanmadan uyuyor. Onu uyandıramadım, hiç yataktan kalkmadı" dediği Uzun’un iş arkadaşları, evden gelen kötü koku üzerine durumu Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

ELLERİ KEMERLE BAĞLANMIŞ, BOĞAZI KESİLMİŞÿ

Eve gelen polis ekipleri, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde morarmalar, karnında ve boğazında kesikler olduğunu gördü. Ekipler, yaptığı incelemede Uzun’un ellerinin kahverengi bir deri kemerle önden bağlı olduğunu belirledi.

"ANNEN HASTA SANA BULAŞIR"

Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu küçük S.T.’nin, babasının kendisine, ’Annen hasta odaya girme sakın, sana da bulaşır’ diyerek kısa süre sonra evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

ANNESİNİN CESEDİYLE 3 GÜN KALDI

7 yaşındaki S.T.’nin 3 gün boyunca annesinin cesedinin olduğu evde yalnız kaldığı tespit edildi.

İMAM NİKAHLI KOCA ARANIYOR

Polis ekipleri, Elif Özde Uzun’un yaklaşık 10 yıldır imam nikahıyla yaşadığı marangoz eşi Erhan T.’yi bulmak için çalışma başlattı.

Erhan T.’nin, evden ayrıldığı, 3 günden bu yana geri dönmediği, çalıştığı iş yerine de gitmediğini tespit etti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elif Özde Uzun’un imam nikahlı eşi Erhan T.’yi cinayet şüphelisi olarak aramaya başladı.

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