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Ersan SAN / İSTANBUL (DHA) - İHA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 14:30,Son Güncelleme:/

Esenyurt'taki sitede kadın cesedi bulundu

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Esenyurt'taki sitede kadın cesedi bulundu

ESENYUT'ta 29 yaşındaki Iraklı Maha Mohammed Talab bir sitenin 7. katındaki dairede ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede genç kadının bir hafta önce öldüğü belirtilirken, ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kötü kokular gelen bir sitenin dairesinden ihbar alan polis olay yerine geldi. Polis ekipleri sitede bulunan dairenin içerisinde genç bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının cesedinin şiştiği öğrenilirken, polisin incelemesi devam ediyor.

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