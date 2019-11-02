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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) 
02.11.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Esenyurt'ta sitede günlük ev kiralama kavgası kamerada

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Esenyurt'ta sitede günlük ev kiralama kavgası kamerada

ESENYURT'ta, bir sitenin yöneticileri ile sitede günlük ev kiraladıkları iddia edilen kişiler ve bu kişileri kolladıkları iddia edilen site sakini 2 polisin de bulunduğu grup arasında kavga çıktı. Site sakini polislerin, kendilerine bıçak çeken site çalışanı ile bazı kişileri silah çekerek yere yatırması ve daha sonra gelen takviye polislerin toplanan kalabalığı biber gazıyla dağıtması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Esenyurt 'ta bir sitede meydana geldi. Yaklaşık 5 ay önce göreve gelen yeni site yöneticisi Tacettin Taştanoğlu ve ekibinin iddiasına göre, kiralık otomobil işi yapan ve aynı zamanda site sakini olan Oğuz E., Abdulkadir G. ve H., sitedeki bazı daireleri günlük kiraya veriyordu.

Bir süredir tartışma yaşayan taraflar geçtiğimiz günlerde site bahçesinde tekrar karşı karşıya geldi. Oğuz E'nin bir arkadaşı, darp edildiğini söyleyerek şikayetçi olunca siteye, polis ekipleri geldi. Site yöneticilerinin günlük kiralama yapanlarla ortak hareket ettiğini iddia ettiği aynı sitede oturan sivil polis memurlarından M.E., ile Abdülkadir G. 'nin polis memuru kardeşi A.G ve ismi öğrenilemeyen bir başka sivil polis memuru da o sırada site önündeydi.

Oğuz E. ve Abdulkadir G., ve arkadaşları ile site yöneticileri arasındaki sözlü tartışmalar kavgaya döndü. Site yöneticisinin oğlu İmdat Taştanoğlu, günlük ev kiralayanlarla birlikte olduğunu iddia ettiği, polis memuru ve aynı zamanda site sakini olan M.E. 'ye bıçak çekti. Sivil polis memurları M.E, ve A.G. de silahlarını çekerek site girişinde toplanan kalabalıktaki bazı kişileri yere yatırdı. Yere yatırılanlar arasında bulunan İmdat Taştanoğlu , A.G.'nin kardeşi olan Abdulkadir G. tarafından tekmelendi ve kelepçelenerek gözaltına alındı. Gerginliğin artması üzerine, takviye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı, bazı site çalışanları gözaltına alındı.

DARP İDDİASI

Gözaltına alınan aralarında site yöneticisinin oğlu ve yeğenlerinin de olduğu 3 kişi polis aracı içerisinde darp edildiğini iddia etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinde morluklar ve darp izleri olan kişiler, darp raporu alarak polis memurlarından şikayetçi ol du. Yaşanan olayı anlatan İmdat Taştanoğlu, "Aracın içinde 10 dakika beni dövdüler. Babam site yönetiminde olduğu için tehdit ediliyor. Bizi yönetimden uzaklaştırmak istiyorlar. Babam da tehdit edildiği için yanımda bıçak taşıyordum. Daha önce de 3 personelimizi darp ettiler" diye konuştu.

Bir başka site çalışanı Muhammed Taştanoğlu ise, "Benim de vücudumda darp izleri var. Resmi ekipler de bizi aracın içinde darp ettiler. Hastanede bizi muayene etmeden darp raporu aldırmaya çalıştılar. Ben de 'avukatım gelene kadar doktora çıkmıyorum' dedim. Resmi ve sivil ekiplerden şikayetçi olduk" dedi. 

"SİVİL VE RESMİ POLİSLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Yaşanan olayla ilgili site yönetimi hukuk danışmanı avukat Baran Kartal açıklama yaptı. Kartal , sitede yasadışı işler yapıldığını iddia ederek, 5 ay önce değişen site yönetimiyle birlikte bunların önlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldığını söyledi. Kartal, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 ay önce site çalışanlarına yönelik bıçaklı saldırı gerçekleştirmiştir. Rahatsız oldukları şey şu. Yapılan bu kirli işlerin sitemizde minimize edilmesinden rahatsızlık duymuşlardır. Kendileriyle birebir iletişime geçilmiş bu işleri yapmaya devam edeceklerini ve site yönetimi olarak buna müsaade etmemiz gerektiğini söylemişlerdir. Bizim işimiz site yönetimi olarak bu işi burada tamamen sonlandırmak olacaktır. Geçtiğimiz günlerde 2 ay önceki olayın birebir aynısı yaşanmıştır.

Bu işlerin muhatabı olan şahıslar, buranın aynı zamanda sakinleridir. Bu kişiler tekrar site yönetimi ve çalışanlarına saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üzülerek söylemek istiyorum ki bu çalışanların güç aldıkları emniyet çalışanları vardır. Bununla ilgili tespitler yapılmıştır. Bildiğimiz kadarıyla 3 polisin ifadesi alınmıştır. Bu polis memurları ile ilgili işlemler başlatılmıştır. Yine bildiğimiz kadarıyla idare işlem başlatılmıştır ve açığa alınmışlardır. Görüntüleri Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ile paylaştık. Söz konusu polis memurlarının görev yerleri burası değildir. Site yönetimi çalışanlarını ve güvenlik görevlilerini darp etmiş, yere yatırmak suretiyle kafalarına silah dayamışlardır. Darp edilenlerle ilgili darp ve sağlık raporu aldık. Bu darbı gerçekleştiren sivil ve resmi polislerle ilgili de şikayetçi olduk."

3 POLİSİN İFADESİ ALINDI

O sırada görevde olmayan biri site sakini 3 polis memurunun şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Polisin olayla ilgili başlattıkları çalışmalar sürüyor.

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