Esenyurt’ta silahlı kavgada öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı

Olay, Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde 12 Ocak günü sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelmiş, husumetli iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışmada Nurettin İnan (31) vurularak silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılmasının ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, yaşanan çatışmada 25 ele ateş edildiğini tespit ederken, çatışma anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilmişti. Polis, olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, şüpheliler Adem P.(41), Mahir D. (23), Seyat D. (23), Mehmet S. S. (37), Doğan P. (46), Erman K. (29) ve İbrahim S. (31) 17 Ocak Pazartesi günü yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, Adem P., Mahir D. ve Seyat D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet S. S., Doğan P., Erman K. ve İbrahim S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.