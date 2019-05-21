Esenyurt'ta sahte altın kavgası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta sahte altın kavgası
GeriGündem Esenyurt'ta sahte altın kavgası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
21.05.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Esenyurt'ta sahte altın kavgası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt'ta sahte altın kavgası

İstanbul, Esenyurt'ta 'ta bir evde satın alınmak için pazarlık yapılan altınlar sahte çıkınca ortalık karıştı. Silahın da kullanıldığı olay sonrası sahte altınları gerçek gibi satmaya çalışan Suriyeli çift tutuklandı.

Pınar Mahallesi, 1225 Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu Shehab Akdeer ve eşi Mahibe Akdeer, ellerinde bulunan altınları ucuza satmak için Sebahattin T. ile anlaştı. Suriyeli çift, Sebahattin T.'yi eve çağırdı. Sebahattin T. öğle saatlerinde içinde 20 bin dolar olan çantasıyla adrese gitti. İddiaya göre, Suriyeli çift tanesi yaklaşık 1500 lira olan altınları 300 liraya satabileceğini belirtti.

Shehab Akdeer bir süre sonra yan odada bulunan altınları alarak, Sebahattin T.'ye gösterdi. Sebahattin T. altınların sahte olduğunu anladı ve buradan ayrılmak istedi.

PARA DOLU ÇANTAYLA KAÇTI

Ancak Suriyeli çift, Sebahattin T.'nin çantasını almak isteyince arbede çıktı. Shehab Akdeer içi para dolu çantayı alarak kaçmaya çalıştı. Sokakta kısa süreli kovalamaca yaşandı. Sebahattin T., Akdeer'i durdurmak için yanında taşıdığı silahla havaya ateş açtı.

Silah sesiyle bir an duraksayan satıcıyı yakalayan Sebahattin T. silahın kabzasıyla kaçan şüphelinin başına vurarak yaraladı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sebahattin T. kaçarken polis yaralı satıcıyı ve eşini olay yerinde gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Polis, şüphelilerin evinde yaptığı aramada bin 300 adet sahte altın ele geçirdi. Shehab Akdeer ve eşi Mahibe Akdeer emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çifti tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olay yerinden kaçan Sebahattin T. de polis tarafından yakalandı. Sebahattin T.'ye ruhsatsız silah bulundurmaktan 6 bin 600 lira para cezası kesildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Evlatlık verilen oğluna 60 yıl sonra canlı yayında kavuştu

Kanserle Mücadele Derneği kurup uyuşturucu satmışlar! Polis bile şaşkına döndü

Ataşehir'deki silahlı çatışmanın arkasından tanıdık kebapçılar çıktı: 'Seni bu gece aldıracağım...'

İstanbul'da korku dolu anlar! Şekeri yükselince...