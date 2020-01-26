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Yılmaz OKUR / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26.01.2020 - 11:06,Son Güncelleme:/

Esenyurt'ta otomobil takla attı: 2 yaralı

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Esenyurt'ta otomobil takla attı: 2 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta viraja hızlı giren otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce bir taksiye çarpan otomobil ardından takla atarak yolun kenarına savruldu. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Haramidere-TEM Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 PT 4567 plakalı otomobilin sürücüsü viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce hemen yanında seyir halindeki Murat Y. yönetimindeki 34 MHR 83 plakalı taksiye çarptı ardından yaklaşık iki yüz metre savrularak takla attı.

Taksi de çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. Takla atan otomobil hurdaya dönerken, taksi de kullanılamaz hale geldi. Her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı noktada tedbir alarak olası yeni kazaların önüne geçti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Esenyurtta otomobil takla attı: 2 yaralı

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