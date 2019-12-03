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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Veysel TİMDU, Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)
03.12.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Esenyurt'ta ortalık karıştı

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Esenyurt'ta ortalık karıştı

İstanbul, Esenyurt'ta aynı sokakta oturan Suriye uyruklu iki kişi Fas uyruklu iki kişiyi demir sopa ile öldüresiye dövdü. O anlar kameralara yansırken, ifadeleri alınan şüpheliler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi

DEMİR BORU İLE ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Olay, 30 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi 688 Sokak'ta meydana geldi.

Esenyurtta ortalık karıştı


İddiaya göre Suriye uyruklu Abdullah Abdullah Nasır ve Omar Muhammed ile Fas uyruklu Barzem Abdeljalil  ve Bella Hammou Khalid arasında bir gece önce henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araya giren komşuları tarafları ayırdı. 4 kişi gündüz tekrar tartışmaya başladı.
Esenyurtta ortalık karıştı


Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evin içinde başlayan kavga sokağa taştı. Suriye uyruklu iki kişi ellerindeki demir boru ile Fas uyruklu iki kişiyi öldüresiye dövdükten sonra kaçtı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Barzem Abdeljalil komşuları tarafından bir döşeğin üzerine yatırılarak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi.

Kavgayı gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, aldığı darbelerle ağır yaralanan Barzem Abdeljalil'i ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Bella Hammou Khalid ise ayakta tedavi edildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde demir boru olan Suriye uyruklu Fadi, Fas uyruklu Barzem'i darp ediyor. Komşuları kavgayı ayırmaya çalışırken diğer tarafta da iki kişinin kavga ettiği görülüyor.

KAÇAN SURİYELİLER YAKALANDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan Suriye uyruklu Abdullah Abdullah Nasır ile Omar Muhammed'i kısa sürede yakaladı. İfadeleri alınan zanlılar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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