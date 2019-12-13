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Veysel TİMDU / İSTANBUL (DHA)
13.12.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu

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Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu

İstanbul Esenyurt'ta denetimlerde bulunan polis ekiplerince metruk binada çanta içinde bırakılmış halde 15 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek cesedi bulundu. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece kartalları, Salı günü saat 23.00 sıralarında İnönü Mahallesi'ndeki metruk binalarda denetimler yaptı. Denetimler sırasında metruk bir binanın bodrum katında çantada ağızları bağlanmış poşet içinde çıplak vaziyette erkek bebek cesedi bulundu. Göbeğinin kesilmiş olduğu görülen bebeğin hastanede doğmuş olabileceği değerlendiriliyor. Bebek otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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