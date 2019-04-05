Esenyurt'ta korku dolu anlar! Başka bir kadınla gördüğü erkek arkadaşını bıçakladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta korku dolu anlar! Başka bir kadınla gördüğü erkek arkadaşını bıçakladı
GeriGündem Esenyurt'ta korku dolu anlar! Başka bir kadınla gördüğü erkek arkadaşını bıçakladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
05.04.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Esenyurt'ta korku dolu anlar! Başka bir kadınla gördüğü erkek arkadaşını bıçakladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt'ta korku dolu anlar! Başka bir kadınla gördüğü erkek arkadaşını bıçakladı

İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli kadın, başka bir kadınla gördüğü vatandaşı olan erkek arkadaşını elinden bıçakladı. Olayla ilgili Suriyeli 3 kadın gözaltına alınırken yaralı Suriyeli erkek ise hastaneye kaldırıldı.

10
  • Esenyurtta başka bir kadınla gördüğü erkek arkadaşını bıçakladı
  • Esenyurtta başka bir kadınla gördüğü erkek arkadaşını bıçakladı
  • Esenyurtta başka bir kadınla gördüğü erkek arkadaşını bıçakladı
  • Esenyurtta başka bir kadınla gördüğü erkek arkadaşını bıçakladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşıyla yolda yürüyen Suriyeli kadın, vatandaşı olan Muhammed adlı erkek arkadaşını, yine vatandaşı olan başka bir kadınla gördü. Grup arasında sözlü tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu genç kadın, Muhammed adlı erkek arkadaşını bıçaklayarak elinden yaraladı. Yaralı Muhammed, eline ip bağlayarak kan kaybı için önlem aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Suriyeli 3 kadını gözaltına alırken yaralı genci de hemen yakındaki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Sürekli olağanüstü bir şey varmış gibi açıklama yapmak sağlıklı bir yaklaşım değil'

Maltepe ve Beyoğlu oylarıyla ilgili yeni karar

İstanbul'da 15 ilçede geçersiz sayılan tüm oylar tekrar sayılacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan yeni açıklama