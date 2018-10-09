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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
09.10.2018 - 15:04, Son Güncelleme:

Esenyurt'ta kâbus anları: 'Buradan çıkış yok' deyip tecavüz ettiler

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Esenyurt'ta kâbus anları: 'Buradan çıkış yok' deyip tecavüz ettiler

İstanbul Esenyurt'ta üniversite öğrencisi T.K.'nın (22) içkisine uyuşturucu madde katıp tecavüz ettiği iddia edilen 3 tutuksuz sanığın yargılandığı davada şoke eden ifadeler verildi. Mağdur T.K. sanıkların çantası ve cüzdanını aldığı için onlarla birlikte eve gitmek zorunda kaldığını, önce B.C.'nin (33) 'buradan çıkış yok' diyerek kendisine tecavüz ettiğini ardından odaya gelen A.D. (30) ve M.D. (27) tarafından cinsel istismara uğradığını anlattı. Sanıklar ise verdikleri ifadelerde cinsel ilişkiye girdiklerini, ancak zorla olmadığını savundu.

İstanbul Esenyurt'ta üniversite öğrencisi T.K.'ya (22) tecavüz ettiği iddia edilen 3 tutuksuz sanığın yargılandığı davada dosyada bulunan CD'ler izlendi. Sanıkların yurtdışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Davanın ardından adliye önünde Kadın Meclisleri adına konuşan Ayşen Ece Kavas, "Cinsel şiddet davasını takip ettik. Üniversite öğrencisi arkadaşımız maalesef üç kişinin tecavüzüne uğradığı için şikayetçi oldu. Hiçbir kadının asla yalnız yürümeyeceğini bir kez daha Bakırköy Adliyesi'nden söylemiş olalım" dedi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Esenyurt'ta 31 Ağustos 2017'de meydana gelen olay şöyle gerçekleşti:

Üniversite öğrencisi T.K. arkadaşı B.C. (33) ile buluşarak Taksim'e gitti. B.C. T.K.'ya ikram ettiği içkinin içerisine uyuşturucu ve uyarıcı madde kattı. Bir süre sonra T.K. maddenin de etkisi ile kendisini kötü hissetmeye başladı. Ardından mekana A.D. (30) ve M.D. (27 )de geldi. T.K. B.C. ile bardan ayrılarak başka bir eğlence mekanına gitti. T.K. eve gitmek istediğini söyledi ancak B.C. kendi ayarladığı eve T.K.'yı götürdü. Burada B.C., T.K.'ya cinsel saldırıda bulundu. Ardından eve gelen A.D. ve M.D. de cinsel saldırı da bulundu. T.K.'nın kanında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu tespit edildi. Suç duyurusu üzerine şüpheliler B.C., M.D. ve A.D. hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12'şer yıldan az olmamak üzere ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıldan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar savunmalarında cinsel ilişkiye girdiklerini, ancak zorla olmadığını savundu.

"BURADAN ÇIKIŞ YOK" DEDİLER

Mağdur T.K. ise ifadesinde olay günü lavabodan geldikten sonra diğer iki sanığı gördüğünü belirterek, "Bunlar 'Kim?' dedim. Hayal mi gerçek mi onu bile ayırt edemedim. Herkes eğlenirken ben kendime gelmeye çalışıyordum. Hatta tekrar lavaboya gittim. 'Ben eve gideceğim' dedim. B.C. yanıma gelerek 'Bu şekilde eve gidemezsin!' dedi. Diğer sanıklardan biri telefonumu, diğeri de çantamı almıştı. Dışarı çıktığımda halen gitmeye çalışıyordum. 'Çantamı ve telefonu verin?' diyordum. Ancak bu sırada arabayı kulübün önüne çekmişlerdi. Ben 'Taksi ile gideceğim' dedim. Ayakta bile duracak halde değildim. B.C. bana bağırarak 'Arabaya bin bu şekilde gidemezsin' dedi. 'Gidelim ayrı odada uyursun yarın da işe gidersin' dedi. Ben de çantam ve telefonum onlarda olduğu için binmek zorunda kaldım. Arabada da zaten bana kendisi bağırdı. Bindiğimde diğer 2 şahsın bizi bıraktıktan sonra gideceklerini söyledi. Birlikte yukarı çıktık. B. C. kapıyı kapattı, bana tecavüz etti. Ardından da diğer iki sanık tecavüz etti. Bu sanıklardan şikayetçiyim. Tutuklanmalarını talep ediyorum. 'Buradan çıkış yok' dediler. Bunlar tecavüzcüdür" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA KAPALI YAPILDI

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma 2 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmada dosyada bulunan CD'ler izleneceği gerekçesiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 182. maddesi gereğince duruşma kapalı olarak yapıldı.

Duruşmada Kadın Cinayetlerinin Durduracağız Platformu adına konuşan Gül Erdoğmuş, "Davaya dernek vekili olarak katılmak istiyoruz. Müvekkil orada sanıklardan kaçtığını belirtmektedir. Sanıkların baskısından kurtulduğu tek yer de dairenin kapısıdır. Hiç kimse 3 kişiyle cinsel ilişkiye girmek istemez. Darp raporu da vardır. 5 suç işlenmiştir. Sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz. Sanıkların telefonlarının incelenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun suçtan zarar gören sıfatı bulunmadığından katılma talebinin reddine karar veren mahkeme heyeti, sanıkların yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMA

Duruşmanın ardından Kadın Meclisleri Bakırköy Adalet Sarayı'nın önünde basın açıklaması yaptı. Avukat Gül Erdoğmuş, "Katılmış olduğumuz cinsel taciz davasında bir kez daha soruşturma aşamasının aslında bir davada ne kadar önemli olduğunu anladık. Şikayetçi olan arkadaşımız üç kişinin tecavüzüne uğruyor. Bu olay gerçekleştiği zaman sanıkların ona madde vermesi sebebiyle olay yaşanıyor. Dosyada mevcut raporu ve kanda tespit edilen uyuşturucu maddesi olmasına rağmen bu her iki rapor soruşturma aşamasına yetişmediği için bugün üç sanık hala tutuksuz yargılanmakta. Israrlarımıza rağmen heyet bunu kabul etmiyor ve ne yazık ki sanki kendi rızasıyla olmuş gibi yargılama devam ediyor. Biz bu davanın takipçisiyiz ve sanıkların ceza alması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR KADIN ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEK"

Kadın Meclisleri adına konuşan Ayşen Ece Kavas da "Cinsel şiddet davasını takip ettik. Üniversite öğrencisi arkadaşımız maalesef üç kişinin tecavüzüne uğradığı için şikayetçi oldu. Hiçbir kadın asla yalnız yürümeyeceğini bir kez daha Bakırköy Adliyesi'nden söylemiş olalım" diye konuştu.

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