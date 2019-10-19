Esenyurt’ta intikam cinayeti
İstanbul, Esenyurt’ta bir parkta 25 yaşındaki Kerem Büte’yi bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre, gözaltındaki E.K’nın ağabeyi 7 yıl önce Büte tarafından bıçaklanarak sakat bırakılmıştı. Büte’den ağabeyinin intikamını almak isteyen E.K, uyuşturucu almak isteyen Büte’yi arkadaşları aracılığıyla bir parkta tuzağa düşürdü ve cinayet işlendi.
Esenyurt Pazaryolu Sokak üzerindeki bir parkta 12 Ekim 2019 saat 20.20 sıralarında, Kerem Büte, bıçaklı bir grubun saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Büte, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, park ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Büte’yi bıçakladığı öne sürülen H.İ.T,(30) S.Y,(19) E.K.(19) İstanbul’da, H.T’de(19) Kayseri’de yakalandı.
İstanbul’da gözaltına alınan 3 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Polisin yaptığı araştırmadaki iddialara göre, Kerem Büte, uyuşturucu almak için E.K’nın yaşadığı mahalleye gitti. E.K, Büte’yi mahallede görünce 7 yıl önce ağabeyi E.K’nın bıçaklanmasını hatırladı.
Ağabeyi Büte tarafından bıçaklanmış ve sakat kalmıştı. İntikam için bir plan yaptı.
Arkadaşlarına Büte’ye istediği uyuşturucuyu satma vaadiyle olayın yaşandığı parkta randevu vermelerini istedi. Büte uyuşturucuyu almak için parka geldiğinde de etrafı sarıldı ve bıçaklandı. Büte’nin uyuşturucudan 11 suç kaydı olduğu belirtildi.
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