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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.09.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Esenyurt'ta inanılmaz kaza! Bakakaldılar...

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İstanbul, Esenyurt’ta kontrolden çıkan bir otomobil, iki araca çarptıktan sonra 5 katlı binanın zemin katındaki boş daireye daldı. Anne ve iki çocuğunun yaralandığı kazada dairenin boş olması faciayı önlerken, aracın kontrolden çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • Otomobilin girdiği dairenin boş olması faciayı önledi
  • Otomobilin girdiği dairenin boş olması faciayı önledi
  • Otomobilin girdiği dairenin boş olması faciayı önledi
  • Otomobilin girdiği dairenin boş olması faciayı önledi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1943 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen kadın sürücü, 34 AZZ 578 plakalı aracına biri bebek iki çocuğunu alarak yola çıktı.

Kadın sürücü aracıyla ilerlediği sırada trafiğin yoğun olduğu bir bölgede direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlı bir şekilde ilerleyen sürücü kaldırıma çıkarak, ilk olarak iki araca çarptı, ardından da 5 katlı binanın zemin katındaki daireye daldı.

OTOMOBİLİN DALDIĞI DAİRENİN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kontrolden çıkarak hızlı bir şekilde ilerleyen otomobilin bir daireye girdiğini gören vatandaşlar, araçtakilere yardım etmek için koşarak olay yerine geldi.

Otomobilde bulunan biri bebek 3 kişi yaralanırken, vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve çocuklarını hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. Otomobilin daldığı dairenin boş olması ise olası bir faciayı önledi.

KONTROLDEN ÇIKARAK, İKİ ARACA ÇARPIP EVE DALAN ARAÇ KAMERADA

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eve dalan aracın, kontrolden çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede bir aracın kontrolden çıkarak kaldırımda araçlara çarparak ilerlediği görülüyor.

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