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    Esenyurt’ta hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

    İHA
    21.04.2018 - 17:21 | Son Güncelleme:

    Esenyurt'ta alacağını alamadığı öğrenilen bir şahıs, börekçide 2 kişiyi rehin aldı. Şahıs, kısa süre sonra rehineleri serbest bırakırken, kendi üzerine benzin döktü. Kendisini öldürmekle tehdit eden şahsı, ikna çabaları sürüyor.

    Ayrıntılar birazdan...

    Etiketler: esenyurt , rehin , börekçi , haberler , gündem
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