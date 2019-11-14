Esenyurt'ta günlük evlere operasyon; 10 gözaltÄ±
ESENYURT'ta gÃ¼nlÃ¼k ev kiralayarak fuhuÅŸa aracÄ±lÄ±k edildiÄŸi ihbarlarÄ± Ã¼zerine dÃ¼zenlenen operasyonda 10 kiÅŸiÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°hbarlar Ã¼zerine polis ekipleri 27 Ekimâ€™de Esenyurt'ta belirlenenÂ 3 eveÂ baskÄ±n dÃ¼zenledi.Â Â OperasyondaÂ 1 ruhsatsÄ±z tabanca, 20 gram metamfetamin ele geÃ§irildi, evde bulunanÂ Engin K.(36) ve Åžermin K.â€™Â (33) gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Evlerde yapÄ±lan aramalarda,Â ÅŸÃ¼phelilerin gÃ¼nlÃ¼k evler kiraladÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin belgeler ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼pheliler hakkÄ±nda 'FuhuÅŸa aracÄ±lÄ±k etmek' ve 'Yer ve imkan saÄŸlamak' suÃ§larÄ±ndan iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Ekipler daha sonra ÅŸÃ¼phelilerin belirlenen diÄŸer gÃ¼nlÃ¼k evlere de baskÄ±n dÃ¼zenledi. BaskÄ±nlardaÂ Åženol B.(39), Mehmet Sait Y.(35), Burak C.(30), Kerem F.(49), Aslan D.(34), AydÄ±n K.(46), Nigaro R.(30) ve Turhan K.â€™yÄ± (47) gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YapÄ±lan aramalarda evlerde 4 dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar ile 11 cep telefonu bulundu.Â
Bu ÅŸÃ¼pheliler, emniyetteki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 28 Ekimâ€™de adliyeye sevk edilen Engin K. ve Åžermin K. da Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± Â mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kaldÄ±.
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