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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.04.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Esenyurt'ta feci kaza... Direk ile araç arasında sıkıştı

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İstanbul Esenyurt’ta yokuş aşağıya hızla inen hafif ticari aracın sürücüsü, ara sokaktan çıkan minibüse çarpmamak için kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerasına yansırken, elektrik direği ile araç arasında sıkışan yaralı adamı yine kendisine çarpan aracın sürücüsü kurtardı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 NS 5681 plakalı hafif ticari araç, yokuş aşağıya hızlı bir şekilde iniyordu. Bu sırada ara sokaktan çıkan işçi servisi minibüsü caddeye dönemeyince manevra yapmak için durdu. Hafif ticari aracın sürücüsü ise servis minibüsüne çarpmamak için kaldırıma doğru manevra yaptı. Kaldırıma çıkan hafif ticari araç yoldan geçen 64 yaşındaki adama çarptı.

Yaşlı adam araç ile elektrik direği arasında sıkıştı. Yaralı adamı sıkıştığı yerden yine kazaya karışan araç sürücüleri çıkardı. Bacaklarından yaralanan adam olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri ve devriye ekipleri ise kazaya karışan sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

Bu sırada olayı gören bir kadın ise yaşananları anlatarak, “İçerideydim sese çıktım. Araba adam yürürken vurdu. Sıkıştı kaldı orada adam” dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, servis aracının ara sokaktan çıkması ve yokuş yukarı gelen araç yüzünden manevra yapamaması görülüyor. Görüntülerin devamında ise yokuş aşağıya seyir halinde olan hafif ticari aracın kaldırımda yürüyen yayaya çarparak elektrik direği ve ağaca sıkıştırması görülüyor. Daha sonra sıkışan adamın yine kazaya karışan araç sürücüleri tarafından kurtarılması da güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler arasında yer aldı.

Esenyurtta feci kaza... Direk ile araç arasında sıkıştı

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