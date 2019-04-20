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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
20.04.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Esenyurt'ta faciadan dönüldü! Anne bebeğinin arkasından kuyuya atladı

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Esenyurt'ta faciadan dönüldü! Anne bebeğinin arkasından kuyuya atladı

İstanbul, Esenyurt'ta 'ta kapağı açık bırakılan parktaki kuyuya 1,5 yaşındaki Suriyeli bebek düştü. Bebeğini kurtarmak isteyen anne de kuyuya atladı. Kuyuda mahsur kalan anne ve bebeğini, itfaiye ekipleri 2 saat süren çalışmanın ardından kurtardı.

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  • Esenyurtta ihmal faciaya yol açıyordu
  • Esenyurtta ihmal faciaya yol açıyordu
  • Esenyurtta ihmal faciaya yol açıyordu
  • Esenyurtta ihmal faciaya yol açıyordu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Suriyeli anne Hadil Haccar (25), 1,5 yaşındaki bebeği Ömer Asaf Haccar ile birlikte dün akşam Atatürk Mahallesi'nde bulunan Necmettin Erbakan parkına geldi. Annesinin bir anlık dalgınlığıyla küçük çocuk parkta bulunan havuzun basınç kuyusuna düştü.

Yaklaşık 7 metre derinliğinde olduğu belirtilen kuyuya düşen bebeğini fark eden anne de çocuğunu kurtarmak için kuyuya atladı. Çevredekiler anne ve çocuğa yardımcı olmak istediler ancak başarılı olamadılar.

ANNE VE BEBEĞİNİN İTFAİYE KURTARDI

Parktakilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Parka gelen itfaiye ekipleri kuyunun girişine vinç sistemi kurarak, mahsur kalan anne ve çocuğunu kurtarmak için çalışma başlattı. Kuyuya inen bir itfaiye eri önce küçük bebeği vince bağlanan sedyeye aldı. Bebek, sedyeyle yukarıya çekildi. İtfaiye eri daha sonra aynı şekilde anne Hadil Haccar'ı kuyudan çıkardı.

Esenyurtta faciadan dönüldü Anne bebeğinin arkasından kuyuya atladı


Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kurtarılan anne ve çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, annenin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Görevliler, anne ve çocuğunun düştüğü kuyunun ağzını tahta ve taş koyarak kapattı.

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