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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.03.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

Esenyurt'ta doğal gaz patlaması! 'Çok şiddetliydi, yerle bir etti'

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İSTANBUL Esenyurt'ta bir lokantada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Ortalık adeta savaş alanına dönerken, büyük bir patlama sesiyle uyanan vatandaşlar panikle sokağa indi.

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  • Esenyurtta doğal gaz patlaması
  • Esenyurtta doğal gaz patlaması
  • Esenyurtta doğal gaz patlaması
  • Esenyurtta doğal gaz patlaması
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 05.30 sularında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta faaliyet gösteren lokantada gaz sıkışması nedeniyle bir patlama meydana geldi. Patlama sesiyle uyanan vatandaşlar panikle sokağa indi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada, vatandaşların ihbarıyla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaparken, kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

Patlamada sokaktaki iş yeri ve binaların camları kırılırken, 5 araç, yaklaşık 15 ev hasar gördü.

"ÇOK ŞİDDETLİ, YERLE BİR ETTİ"

Büyük bir deprem etkisiyle uyandıklarını belirten bina sakini Cazım Işık, “Sabah patlama sesiyle hanım uyandı. Kalktık baktık evin içi komple cam, çerçeve hepsi yerlerde, ondan sonra çocuklara koştum çocuklar bağırıyor, çağırıyor, bağırma sesleri, sonra hanım dedi ki, deprem oldu. Ev komple sallanıyor ama depremle alakası yok. Patlama olmuş ama çok şiddetli bir patlama. Evin karşısında bir kebapçı var oradan oldu dediler. Çok şiddetli, yerle bir etti. Çok şükür kimsede bir şey yok ama çok büyük bir hasar var. Cam çerçeve, balkon arkadaki evler, düşünün banyodaki kapılar bile düşmüş” dedi.

Mahalle muhtarı Murat Canbaş ise, “Sabah 5 gibi doğal gaz kaynaklı bir patlama oldu. Yaklaşık 15-20 tane ev hasar gördü. Evlerinin camları, arabalarının hasar aldığını ve insanların mağdur olduğunu görüyoruz. Gerekli kurumlardan da tespit heyetini bekliyoruz” diye konuştu.

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