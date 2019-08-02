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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yılmaz OKUR/İSTANBUL (DHA)
02.08.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Esenyurt'ta dehşet anları! Önce sopayla dövüp, sonra ateş ettiler

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İstanbul Esenyurt’ta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi silahla bacağından ve başından yaralandı.

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  • Esenyurtta silahlı kavga... Yerdeki adama böyle ateş etti
  • Esenyurtta silahlı kavga... Yerdeki adama böyle ateş etti
  • Esenyurtta silahlı kavga... Yerdeki adama böyle ateş etti
  • Esenyurtta silahlı kavga... Yerdeki adama böyle ateş etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 13.30 sıralarında Mehter Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri Ahmet A.'yı yere yatırarak sopayla darp etti. Kavga daha da büyürken bir şüpheli yerde yatan adama silahla ateş etti ve motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Ahmet A.(20) ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olay yerine şerit çekerek boş kovanları ve kavgada kullanılan sopayı muhafaza altına aldı.

Esenyurtta dehşet anları Önce sopayla dövüp, sonra ateş ettiler
KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin Ahmet A. isimli şahsı önce yere yatırıp sopayla dövdüğü daha sonra silahla ateş ettiği görülüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Esenyurtta dehşet anları Önce sopayla dövüp, sonra ateş ettiler

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