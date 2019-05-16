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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
16.05.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Esenyurt'ta dehşet anları... ''Korkudan evimizde oturamıyoruz" dedi

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İstanbul Esenyurt'ta Kaplan ailesinin evine sahur vakti kurşun isabet etti.

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  • Esenyurtta sahurda evlerine kurşun isabet eden aile büyük korku yaşadı
  • Esenyurtta sahurda evlerine kurşun isabet eden aile büyük korku yaşadı
  • Esenyurtta sahurda evlerine kurşun isabet eden aile büyük korku yaşadı
  • Esenyurtta sahurda evlerine kurşun isabet eden aile büyük korku yaşadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Esenyurt İnönü mahallesi 451 Sokak 6 numarada bulunan apartmanda meydana geldi. Ahmet Kaplan, eşi ayşe Kaplan ve 12 yaşındaki oğullarının yaşadığı evin penceresine, aile sahur yapacağı sırada kurşun isabet etti. Dışarıdan gelen 5-6 el silah sesinin ardından 3. katta bulunan evin penceresinden içeri giren mermi duvara çarpttıktan sonra kanepenin üstüne düştü. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 

Korku yaşayan Ayşe Kaplan, "Sahura kalktım. Eşim burada iş yapıyordu. harçlığımızı çıkartmak için evde iş yapıyoruz. 12 yaşında oğlum burada yatıyordu.  Ben de sofrayı serdim.

Dışarıdan silah sesleri geldi. 5-6 el sıkıldı. Bir baktım penceren kurşun girdi. Duvara çarptı. Yere düştü. Çocuğun üstüne cam parçaları döküldü. Balkona çıktım kimseyi bulamadım.

Her zaman böyle silah sıkılıyor. Korkudan evimizde oturamıyoruz" dedi. Ahmet Kaplan ise kurşunun pimapeni deldiğini söylerek, "Hanıma dedim ki aşağı yat. Ayağa kalkma dedim.

O şekilde yattık. Eşim 30 santimetre arayla mermiden kurtuldu" diye konuştu.

Tabancayla açılan ateş sonucu pimapeni delen kurşunun kazaen mi yoksa kasıtlı olarak mı tabancadan atıldığı araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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