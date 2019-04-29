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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
29.04.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Esenyurt'ta dikkat çeken görüntü! Binalara ve sokaklara yerleştirildi...

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Esenyurt'ta çatlamaların olduğu sokakta 40'a yakın binanın sakini dün akşam saatlerinden itibaren evlerine döndü. Araç trafiğine kapatılan sokakta ekiplerin çatlamaların kontrol etmek için bazı alanlara terazi benzeri bir cetvel yerleştirdiği görüldü.

Cuma günü, Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Ertuğrul ve Orhangazi Caddeleri'nde meydana gelen çatlaklardan nedeniyle tedbir amaçlı 40'a yakın binada oturan insanlar evlerinden tahliye edilmişti. Yaşanan olaydan sonra ekiplerin ilk incelemesi dün akşam saatlerinde tamamlandı. Çalışmanın ardından vatandaşların tekrar evlerinde kalmalarına izin verildi ancak caddeler hala araç trafiğine kapalı. Çatlamanın ve göçüklerin olduğu sokak ve binalara ekipler tarafından ölçüm için cetvel benzeri bir alet yerleştirildiği görüldü.

"BİR TEDİRGİNLİK VAR"

Söz konusu caddede iş yeri bulunan Derman Ergin isimli vatandaş 3 gün boyunca dükkanlarına ve evlerine giremedikleri ifade ederek, " Pazar günü açıklamadan sonra eve gireceğimiz söylendi. Çatlama yok fazla ama binalarda kaymalar var. Normalde böyle değildi bu ayrılmalar. Bir tedirginlik var ama bekliyoruz. Kesin sonucun açıklanması ise 1 haftayı bulabilirmiş" dedi. 

Esenyurtta dikkat çeken görüntü Binalara ve sokaklara yerleştirildi...


 

 

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