Esenyurt'ta dört katlı tekstil fabrikasında yangın

Yangın, sabah 04.30’da Esenyurt ilçesi Akşemsettin Mahallesi 230 Sokak üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın en üst katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangından dolayı çıkan alev ve dumanları gören işçiler, tahliye edildi. İşçiler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının olduğu adrese gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yangına Avcılar, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Uzun süre boyunca yanan fabrikada duman tahliyesi gerçekleştirildi. Toplam 900 metrekare alan üzerine kurulu olan fabrikada hasarın büyük olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.