Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Esenyurt Belediyesi'nden Çanakkale Zaferi için belgesel

    Esenyurt Belediyesi'nden Çanakkale Zaferi için belgesel

    AA
    18.03.2018 - 20:17 | Son Güncelleme:

    18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Esenyurt Belediyesi tarafından belgesel hazırlandı.

    Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Çanakkale'nin sarsılmaz geçilmez bir kara parçasından öte bir insanların içine yerleşmiş bir ruh olduğunu belirterek, Çanakkale Zaferi'nin anısına hazırlanan belgeselde kendisinin de Çanakkale türküsünü ve şiirini okuduğunu söyledi.      

    Alatepe, "Şehitlere ithafen kısa bir belgesel hazırlandı. Orjinal görüntüler üzerine, Çanakkale  türküsünü ve Mehmet Akif Ersoy'un 'Gitme Ey Yolcu' şiirini okudum. Kesinlikle iddialı değiliz. 'Çanakkale varsa biz varız' demek istedik. İnsanlar türkü dinlerken, arkadan o günler Çanakkale Savaşı'nı yaşayanlar, Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahramanlarımızın görüntülerinin olduğu kısa bir albüm izlemiş olacaklar." ifadelerini kullandı.      

    Şehit torunu olduğunu ifade eden Alatepe, "Dedemden başlayarak bütün şehitlerimizi anma anlamında, Çanakkale türküsünü söylemek ve şiiri okumak istedim. Bu topraklara kolay sahip olunmadı. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.      

    Etiketler: esenyurt , belediye , belgesel , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri