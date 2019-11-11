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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.11.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Esenler'de panik anları

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Esenler'de panik anları

İstanbul Esenler'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan İsmehan Yarar isimli kadın, itfaiye ekiplerinin çabaları sayesinde kurtarıldı.

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  • Esenlerde yangında mahsur kalan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
  • Esenlerde yangında mahsur kalan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
  • Esenlerde yangında mahsur kalan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
  • Esenlerde yangında mahsur kalan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yangın, Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 1131 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında çıktı.

Elektrik kontağından başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Apartmandan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Bağcılar, Güngören ve Bayrampaşa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı.

MAHSUR KALAN KADIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Yoğun dumanların apartmanın ikinci katına sirayet etmesi nedeniyle evde bulunan 50'li yaşlarındaki İsmehan Yarar isimli kadın etkilenerek kendini balkona attı.

Kadını gören itfaiye ekipleri hemen merdiven aracıyla kadını balkondan kurtardı. Yarar'ın evde yalnız olduğu öğrenilirken, kadın hemen ambulansa götürülerek ilk yardımı yapılıp, hastaneye götürüldü.

YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle apartmanın ikinci ve üçüncü katındaki dairelerde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan hastaneye kaldırılan İsmehan Yarar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Binanın kendi akrabalarına ait olduğunu dile getiren Hasan Özçelik, "Bizim akrabaların binası. Bir kişi vardı içeride. Onu aldık. Diğerleri zaten içeride yoktu. Yangını tamamen söndürdüler. Yangının elektrik kontağından çıktığı söyleniyor ama şu an bakıyorlar" dedi.

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